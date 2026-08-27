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Tucumán se juega el pase a semifinales del Argentino de Futsal: rival, hora y cómo verlo en vivo

La Selección Tucumana enfrentará a Comodoro Rivadavia en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

FIGURA. Esteban Córdoba celebra uno de sus goles con la Selección Tucumana, con la que fue determinante durante la fase de grupos del Argentino de Futsal.
FIGURA. Esteban Córdoba celebra uno de sus goles con la Selección Tucumana, con la que fue determinante durante la fase de grupos del Argentino de Futsal.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección Tucumana de Futsal enfrenta este jueves a Comodoro Rivadavia en Corrientes por los cuartos de final del Argentino de Selecciones en busca del pase a semifinales.
  • El equipo de Nicolás Serpa aseguró la permanencia en Categoría A con dos victorias en la fase de grupos, impulsado por Esteban Córdoba, autor de cuatro de los cinco goles.
  • Tras cumplir el objetivo de sostener la plaza, el seleccionado tucumano intentará meterse entre los cuatro mejores del torneo con un plantel que combina experiencia y juventud.
Resumen generado con IA

La Selección Tucumana de Futsal Mayor cumplió con el primer gran objetivo en el Argentino de Selecciones: aseguró su permanencia en la Categoría A y consiguió la clasificación a los cuartos de final del certamen que se disputa entre Corrientes y Chaco.

El equipo dirigido por Nicolás Serpa cerró la fase de grupos con dos triunfos y una derrota. En el debut, Tucumán se impuso 2-0 frente a Las Heras, con una actuación decisiva de Esteban Córdoba, autor de los dos goles del encuentro.

En la segunda presentación llegó la única caída hasta el momento. Fue 3-1 frente a Caleta Olivia, en un partido en el que Córdoba volvió a aparecer en el marcador para convertir el único tanto del seleccionado tucumano.

La clasificación llegó en la última fecha

Tucumán se jugó buena parte de su futuro en la tercera jornada y respondió con una victoria clave. Derrotó 2-0 a Perito Moreno gracias a los goles de Córdoba y Facundo Dip, resultado que le permitió asegurar dos objetivos de una sola vez.

Por un lado, el seleccionado garantizó su continuidad en la Categoría A del Argentino de Selecciones. Por otro, consiguió el boleto a los cuartos de final y se mantuvo en carrera por el título.

Córdoba fue una de las figuras de esta primera etapa: convirtió cuatro de los cinco goles que marcó Tucumán durante la fase de grupos y resultó determinante en las dos victorias.

Ahora, Comodoro Rivadavia

El desafío subirá de dificultad este jueves, desde las 17.45. Tucumán enfrentará a Comodoro Rivadavia por los cuartos de final en el Club Hércules, de Corrientes Capital, con un lugar entre los cuatro mejores del torneo en juego. Se transmitirá en vivo a través del canal de Youtube de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón.

El plantel tucumano combina experiencia y renovación. Entre los futbolistas con recorrido en la Selección Mayor aparecen Diego Castro, Esteban Córdoba, Juan Carrillo, Luciano D'Amato, Gonzalo Peñalba, Juan Carrizo, Santiago Morales, Augusto Ríos y Javier Romano.

A ellos se suman varios jugadores que atraviesan sus primeras experiencias con el seleccionado mayor: Ignacio Díaz, Iván González, Fausto Valdez, Santiago Zárate, Facundo Dip y Santiago López.

El cuerpo técnico está encabezado por Serpa, acompañado por Enzo Cuevas como asistente técnico y Eduardo Sal como preparador físico.

Con la permanencia ya asegurada, Tucumán dejó atrás su primer objetivo. Ahora intentará dar otro paso frente a Comodoro Rivadavia y meterse entre los cuatro mejores del Argentino de Selecciones.

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