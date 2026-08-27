Tucumán se juega el pase a semifinales del Argentino de Futsal: rival, hora y cómo verlo en vivo

Ahora, Comodoro Rivadavia

El desafío subirá de dificultad este jueves, desde las 17.45. Tucumán enfrentará a Comodoro Rivadavia por los cuartos de final en el Club Hércules, de Corrientes Capital, con un lugar entre los cuatro mejores del torneo en juego. Se transmitirá en vivo a través del canal de Youtube de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón.