Se incendió una camioneta en barrio Congreso: el fuego la consumió por completo
Un vehículo se prendió fuego este lunes por la noche en el barrio Congreso, al oeste de San Miguel de Tucumán. Se trata de una camioneta Fiat Fiorino, que fue consumida por completo por las llamas.
El hecho requirió la intervención de efectivos de la división Bomberos de la Policía, quienes recibieron la alerta alrededor de las 20.50.
Al llegar a la calle México al 4000, se encontraron con el rodado en llamas. De acuerdo con los primeros informes, el incidente solo arrojó daños materiales, sin que se registraran personas heridas ni víctimas tras el hecho.
Las causas del incendio son materia de investigación.
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