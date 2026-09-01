Seguridad

Crimen a la salida de un boliche: piden una condena de entre 10 y 15 años

La defensa pidió que se condene al acusado por homicidio preterintencional.

Crimen a la salida de un boliche: piden una condena de entre 10 y 15 años
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 5 Hs

Después de 10 audiencias en las que se desarrollaron discusiones de alto nivel técnico, el juicio por la muerte ocurrida a la salida de un boliche de la capital tucumana quedó a un paso de cerrarse. El Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron que el acusado sea condenado a penas de entre 10 y 15 años, mientras que la defensa pidió que se lo condene por homicidio preterintencional.

El 20 de septiembre de 2025, a la salida del boliche Howard’s, Santiago Leonel Budini, de 23 años, mantuvo una discusión y luego agredió con un golpe de puño a Federico Toledo, de 20 años. El joven murió como consecuencia de la agresión, mientras que su amigo Mateo Marti sufrió lesiones.

Tras el crimen del cadete, piden revisar otra muerte ocurrida en la misma zona

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El caso, que fue investigado por el fiscal Carlos Sale, se centró en un solo punto: si el joven imputado tuvo intención de matar o si, por el contrario, sólo pretendió agredir y el resultado mortal fue más grave que el que buscaba provocar.

Para el Ministerio Público Fiscal, Budini, por sus conocimientos de boxeo y artes marciales, debía conocer el riesgo que implicaba utilizar sus puños para golpear a otra persona en determinadas zonas del cuerpo. La misma postura sostuvieron los querellantes María Florencia Abdala y Camilo Atim.

En tanto, los defensores José María Molina y Ernesto García Biagosch consideraron que su asistido no tuvo intención de causar la muerte de Toledo. También negaron que fuera un experto en boxeo o en alguna otra disciplina de esas características y aclararon que se trataba de un mero aficionado.

Capturaron al segundo acusado del crimen del cadete: estaba escondido en un cañaveral

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Ayer se realizaron los alegatos. El auxiliar fiscal Miguel Fernández solicitó que Budini sea condenado por el delito de homicidio simple con dolo eventual, en concurso real con tentativa de homicidio simple, por el ataque que sufrió Marti. La querella también solicitó que sea condenado por los mismos delitos, aunque requirió una pena diferente. El representante del Ministerio Público Fiscal pidió 10 años de prisión, mientras que los querellantes solicitaron 15 años.

Molina y García Biagosch pidieron que Budini sea condenado por homicidio preterintencional y lesiones graves. Los defensores no hicieron referencia al monto de la pena que debería imponerse.

“Aquel 20 de septiembre, Federico, como toda persona joven, había decidido ir a bailar con su grupo de amigos de toda la vida para festejar el cumpleaños de su prima. Y cuando salieron del baile, lamentablemente terminó encontrando la muerte”, expresó Fernández.

El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto

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El representante del Ministerio Público agregó: “La muerte de Toledo no fue consecuencia de un hecho fortuito, sino de una decisión adoptada por el acusado, quien conocía las circunstancias en las que estaba actuando”.

Conocimientos de boxeo

Fernández hizo especial énfasis en los conocimientos de boxeo del acusado y explicó que existen dos zonas específicas del cuerpo donde los golpes pueden provocar un mayor daño: la zona del hígado y la del mentón. En ese sentido, planteó: “¿Adónde fueron dirigidos los golpes de Santiago? En las dos zonas”.

Para el representante del MPF, esto demuestra que “donde fueron dirigidos los golpes tiene que ver con el conocimiento especial sobre boxeo y la potencia del golpe”.

La jueza Isolina Apas Pérez de Nucci dará a conocer mañana la sentencia.

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