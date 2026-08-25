Seguridad

Imputaron a un camionero por el choque fatal en el que murió una mujer en avenida Francisco de Aguirre

La víctima, Andrea Verónica Jaime, falleció tras agonizar nueve días en el hospital Padilla.

El hecho ocurrió el pasado 9 de enero en la zona norte de la capital.
El hecho ocurrió el pasado 9 de enero en la zona norte de la capital.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia imputó este martes a un camionero de 23 años por la muerte de Andrea Jaime en Tucumán, tras provocar un choque fatal el 9 de enero por realizar un giro indebido.
  • El acusado invadió el carril contrario al girar hacia una estación y chocó de frente a una moto. La víctima sufrió graves traumatismos y murió tras agonizar nueve días.
  • El chofer quedó acusado de homicidio y lesiones culposas. La Fiscalía fijó reglas de conducta por un plazo de cuatro meses mientras continúa el desarrollo del proceso judicial.
Resumen generado con IA

Un camionero de 23 años fue formalmente imputado por el Ministerio Público Fiscal como responsable del siniestro vial que le costó la vida a Andrea Verónica Jaime, de 32 años, y dejó herido a su pareja, Martín Herrera, de 31años. El hecho ocurrió el pasado 9 de enero en la zona norte de la capital, pero la audiencia de formalización de la investigación y formulación de cargos se llevó a cabo este martes bajo la dirección de la Unidad Fiscal de Homicidios I, que conduce Pedro Gallo.

Una maniobra antirreglamentaria en el ingreso a la estación

Según la reconstrucción presentada por la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma, el acusado conducía un camión Mercedes Benz Atego con semiacoplado por la avenida Francisco de Aguirre, en sentido oeste-este. Al llegar a la intersección con la calle Muñecas, el conductor habría realizado una maniobra prohibida al girar hacia su izquierda para ingresar a una estación de servicio YPF.

Al invadir el carril contrario, el transporte impactó de frente contra una motocicleta Corven Energy 110 que circulaba en sentido opuesto. Herrera, quien conducía la moto, sufrió una fractura de tobillo y politraumatismos que lo inhabilitaron por más de un mes. Sin embargo, la peor parte se la llevó Verónica Jaime, la joven ingresó al hospital Padilla con una fractura y hundimiento de cráneo con sangrado interno. Pese al esfuerzo de los médicos, la mujer falleció el 18 de enero a causa de las graves lesiones.

La calificación legal y las medidas cautelares

La Fiscalía calificó el hecho como "homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, en concurso ideal con el delito de lesiones culposas, en calidad de autor". Esta imputación apunta directamente a la responsabilidad del chofer por no haber respetado las normas de tránsito al realizar un giro prohibido en una avenida de alto tránsito.

Para garantizar el avance del proceso judicial, la representante del MPF solicitó que se impongan al acusado reglas de conducta por un plazo de cuatro meses. 

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