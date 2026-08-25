Imputaron a un camionero por el choque fatal en el que murió una mujer en avenida Francisco de Aguirre

Un camionero de 23 años fue formalmente imputado por el Ministerio Público Fiscal como responsable del siniestro vial que le costó la vida a Andrea Verónica Jaime, de 32 años, y dejó herido a su pareja, Martín Herrera, de 31años. El hecho ocurrió el pasado 9 de enero en la zona norte de la capital, pero la audiencia de formalización de la investigación y formulación de cargos se llevó a cabo este martes bajo la dirección de la Unidad Fiscal de Homicidios I, que conduce Pedro Gallo.