Terror en el barrio Policial IV: un hombre atacó a tiros a cuatro niños que jugaban a la pelota

En ese momento, el acusado, quien reside en las cercanías, se presentó en el lugar y, sin mediar palabras, extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar directamente contra el grupo de menores. Se estima que el agresor realizó al menos cuatro detonaciones. A pesar de la gravedad del ataque, ninguna de las víctimas resultó herida, lo que fue calificado por los vecinos como un verdadero milagro dada la corta distancia de los disparos.