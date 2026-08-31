Política

El particular homenaje de Milei a Messi tras su adiós a la Selección: “Muchas gracias, hombre imposible”

El mandatario reaccionó al anuncio del capitán argentino; también compartió el mensaje de La Libertad Avanza, que despidió al rosarino con un “Gracias eternas”.

JAVIER MILEI.
JAVIER MILEI.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei homenajeó en redes a Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección argentina con la frase: "Muchas gracias, hombre imposible".
  • Messi confirmó el cierre de su ciclo de dos décadas con la Albiceleste, coronado con el Mundial de Qatar 2022, sumando adhesiones del oficialismo.
  • El mensaje del Presidente y su espacio político refleja la trascendencia del adiós de Messi, que cierra la era más exitosa del fútbol nacional.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei reaccionó en las redes sociales al anuncio de Lionel Messi, quien confirmó formalmente el final de su etapa con la Selección argentina. El mandatario compartió un particular homenaje al capitán de la Albiceleste y destacó la dimensión de su trayectoria con una frase contundente: “Muchas gracias, hombre imposible”.

La publicación de Milei se produjo poco después de que Messi comunicara su decisión de dejar la Selección argentina. El futbolista explicó que, después de un tiempo de reflexión, tomó la determinación de ponerle punto final a su recorrido con la camiseta nacional, una etapa que comenzó hace dos décadas y que estuvo marcada por títulos, frustraciones y uno de los capítulos más importantes de la historia del fútbol argentino.

El particular homenaje de Milei a Messi tras su adiós a la Selección: “Muchas gracias, hombre imposible”

El mensaje de La Libertad Avanza

Milei también compartió el mensaje que publicó La Libertad Avanza para despedir al capitán argentino. El partido oficialista eligió una imagen de Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar y la acompañó con una breve frase: “Gracias eternas”.

De esta manera, el oficialismo se sumó a la ola de homenajes que generó el anuncio del rosarino, quien deja atrás una etapa en la que consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además de convertirse en uno de los máximos símbolos de la Selección argentina.

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