El particular homenaje de Milei a Messi tras su adiós a la Selección: “Muchas gracias, hombre imposible”

La publicación de Milei se produjo poco después de que Messi comunicara su decisión de dejar la Selección argentina. El futbolista explicó que, después de un tiempo de reflexión, tomó la determinación de ponerle punto final a su recorrido con la camiseta nacional, una etapa que comenzó hace dos décadas y que estuvo marcada por títulos, frustraciones y uno de los capítulos más importantes de la historia del fútbol argentino.