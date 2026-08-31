Domingo Cavallo criticó la política monetaria de Milei y pidió eliminar por completo el cepo al dólar
El exministro de Economía cuestionó la falta de “ortodoxia monetaria” del Gobierno y reclamó una flotación plena del tipo de cambio, libre movimiento de capitales y competencia entre el peso y el dólar.
Resumen para apurados
- Domingo Cavallo criticó la política monetaria de Javier Milei en Argentina y reclamó eliminar de inmediato el cepo cambiario para permitir una libre flotación del dólar.
- Aunque elogió el equilibrio fiscal libertario, el exministro advirtió falta de ortodoxia tras la suba del dólar mayorista a $1.500 y el aumento del riesgo país.
- Cavallo sostuvo que liberar el mercado y los capitales disipará expectativas devaluatorias, facilitará el crédito externo y consolidará las reformas hacia 2027.
El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a cuestionar la política monetaria del Gobierno de Javier Milei y reclamó avanzar hacia una eliminación completa de las restricciones cambiarias. Según su planteo, el equilibrio fiscal alcanzado por la administración libertaria debe complementarse con una mayor disciplina monetaria y una apertura total del mercado de cambios.
En una nueva publicación en su blog, Cavallo destacó la política fiscal del Gobierno, pero advirtió que existe una ausencia de lo que definió como “ortodoxia monetaria”.
“La ortodoxia monetaria ha estado completamente ausente de la práctica de la política económica implementada hasta ahora”, sostuvo el economista.
Su planteo se conoció luego de que el dólar mayorista superara los $1.500 durante la última semana, en un contexto de mayor presión sobre el mercado cambiario.
Cavallo pidió eliminar totalmente el cepo al dólar
Para Cavallo, uno de los principales cambios pendientes consiste en eliminar todos los controles cambiarios y permitir el libre movimiento de capitales entre la Argentina y el exterior.
“El avance hacia la ortodoxia monetaria requiere inexorablemente eliminar todo vestigio de cepo cambiario y permitir el libre movimiento de capitales entre nuestro país y el exterior”, afirmó.
El exministro considera que la eliminación de las restricciones debería estar acompañada por un mercado cambiario único y libre, en el que el precio del dólar surja de la oferta y la demanda sin segmentaciones ni intervenciones que alteren su cotización.
Su propuesta también contempla una mayor competencia entre el peso y el dólar, con monedas que puedan cumplir funciones similares dentro de la economía.
La propuesta de Cavallo para el dólar
Uno de los puntos centrales del planteo es avanzar hacia una flotación plena del tipo de cambio.
Cavallo sostuvo que mantener controles y restricciones puede alimentar las expectativas de una futura devaluación. Por el contrario, considera que un mercado cambiario verdaderamente libre permitiría que el precio del dólar se determine de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda.
“La mejor forma de que, hacia el futuro, tiendan a desaparecer las expectativas de un salto cambiario desestabilizador es que de una buena vez se deje flotar el tipo de cambio en un mercado verdaderamente libre y único de cambio”, escribió.
El economista tomó como referencia el período comprendido entre diciembre de 1989 y marzo de 1991, cuando, antes de la implementación de la Convertibilidad, la Argentina atravesó una etapa de flotación cambiaria.
Según su análisis, las condiciones actuales podrían ser favorables para avanzar con una liberalización debido al nivel del superávit comercial y al contexto externo.
Diferencias con la propuesta de Gita Gopinath
El planteo de Cavallo también marcó diferencias con las recomendaciones realizadas recientemente por Gita Gopinath, exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El economista coincidió con Gopinath en la necesidad de acumular reservas y recuperar el acceso de la Argentina al mercado internacional de capitales.
Sin embargo, cuestionó su propuesta de avanzar de manera gradual en el levantamiento del cepo que todavía afecta a las empresas.
Gopinath había planteado una flotación que permitiera una depreciación gradual del peso. Cavallo, en cambio, considera que debería implementarse una apertura más amplia, con un mercado único y libre.
Las críticas de Cavallo al MULC
Otro de los puntos cuestionados por Cavallo fue el funcionamiento del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
El exministro sostuvo que el nombre del mercado no refleja sus condiciones actuales, debido a que todavía existen restricciones que impiden considerarlo completamente único y libre.
Según explicó, los exportadores deben liquidar sus divisas a través del mercado oficial administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Para Cavallo, las restricciones también afectan a los exportadores de servicios, que pueden enfrentar dificultades para disponer libremente de los fondos obtenidos en el exterior.
En ese escenario, señaló, algunas empresas recurren al contado con liquidación (CCL), una alternativa que puede generar costos de transacción superiores al 2% y diferencias entre la cotización financiera y el tipo de cambio oficial.
Cavallo vinculó la eliminación del cepo con el riesgo país
El exministro también relacionó la apertura cambiaria con una posible reducción del riesgo país, que durante agosto registró un incremento superior a 100 puntos básicos.
Según su análisis, eliminar las restricciones cambiarias podría facilitar el regreso del Tesoro y de las empresas argentinas al mercado internacional de capitales.
Una mayor disponibilidad de financiamiento externo permitiría, bajo esta perspectiva, acceder a tasas de interés más bajas y reducir el costo del crédito dentro de la Argentina.
Cavallo trazó una comparación entre este mecanismo y el efecto de la competencia sobre los precios. Así como la posibilidad de importar bienes puede limitar el aumento de los precios internos, sostuvo que el acceso al financiamiento externo podría funcionar como un límite para las tasas de interés activas en pesos.
Cavallo y Milei: apoyo al equilibrio fiscal, críticas a la política monetaria
La posición del exministro combina un respaldo a uno de los principales pilares del programa económico de Milei con fuertes cuestionamientos a la estrategia cambiaria y monetaria.
Cavallo valoró la disciplina fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas, pero considera que ese proceso debe complementarse con una política monetaria más estricta, una mayor libertad cambiaria y la eliminación de las restricciones al movimiento de capitales.
Su propuesta apunta, en definitiva, a una economía con flotación libre del dólar, libre movilidad de capitales y competencia entre el peso y la moneda estadounidense.
El planteo adquiere relevancia de cara a las elecciones presidenciales de 2027, escenario que Cavallo identifica como una fuente de preocupación entre quienes respaldan las reformas impulsadas por el Gobierno. Según su visión, profundizar ahora los cambios permitiría reducir