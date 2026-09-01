Nació en Lules y recorrió el mundo cocinando: trabajó en Latinoamérica, Europa y el norte de África

Para conocer un lugar hay que ir a su mercado. Rafael Soraire lo aprendió viajando. Allí, entre los productos, los aromas y las costumbres de quienes compran y cocinan, encontró una manera de acercarse a la intimidad de cada pueblo. Conoció 33 países y vivió en unos 17. Trabajó en distintas cocinas de Latinoamérica, Europa y el norte de África, y compartió experiencias con reconocidos chefs. Pero con el tiempo descubrió algo menos evidente: viajar también podía enseñarle a mirar de nuevo el lugar del que había salido.