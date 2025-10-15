Después de 40 años, Lules recuperó más de 120 hectáreas de la Quebrada

Lules atraviesa por un momento histórico: el municipio recuperó más de 120 hectáreas de la Quebrada, un paraíso natural que durante más de cuatro décadas estuvo privatizado. La intendenta Marta Albarracín encabezó este miércoles la firma de las escrituras que restituyen esas tierras al patrimonio público y anunció la reapertura progresiva del lugar para toda la comunidad.
“Mi corazón sigue latiendo fuerte, es tanta la emoción que siento porque lo que pareció imposible, lo que muchos creyeron que nunca iba a pasar, finalmente llegó”, expresó Albarracín en diálogo con LA GACETA, minutos antes del acto formal.
La jefa municipal recordó que tenía 12 años la última vez que pudo recorrer libremente el predio. “Después no pude volver a pasar más. Vendieron esa gran parte de tierra que nos pertenecía a los luleños y quedamos mirando para otro lado”, relató. A lo largo de más de 40 años, el acceso estuvo restringido y solo una parte mínima -la zona cercana a la ruta y al río- permanecía disponible para el público.
La recuperación fue posible tras una negociación directa con los propietarios actuales, que permitió evitar un proceso de expropiación. “Desde que asumí dije: voy a recuperar la quebrada. Aproveché que lo tenía a Carlos Gallía en la Legislatura, pero no llegué a la expropiación porque los dueños quisieron hablar conmigo. Se llegó a un arreglo y el Gobierno de la Provincia tuvo un rol clave”, explicó Albarracín.
La intendenta adelantó que la Quebrada volverá a abrir sus puertas a la comunidad de manera ordenada. “Vamos a abrir el portón, y va a ser una emoción porque entre todos los vecinos vamos a entrar y disfrutar de ese bello lugar. Luego, en unas semanas, vamos a acondicionarlo para que las familias puedan visitarlo tranquilamente”, detalló.
El plan incluye colocar garitas de seguridad para un monitoreo permanente, habilitar baños, reacondicionar merenderos y garantizar conectividad con internet gratuito. “Queremos que sea un espacio de disfrute familiar, con seguridad y cuidado. Es un paraíso”, sostuvo.
Albarracín no ocultó su emoción al recordar a su padre y a tantas familias que soñaron con este momento. “Siempre decía que tal vez se moriría sin volver a ver abierta la quebrada. Hoy puedo decir con orgullo, y con lágrimas, que recuperamos la quebrada. Cuando uno trabaja con amor, los sueños se cumplen”, afirmó.
La recuperación de la Quebrada de Lules no solo significa restituir un paisaje icónico a los vecinos, sino también abrir una nueva oportunidad turística y recreativa para toda la provincia. “Las puertas están abiertas para todos los tucumanos y visitantes. Es una postal natural que merece ser conocida”, cerró la intendenta.