Después de 40 años, Lules recuperó más de 120 hectáreas de la Quebrada

La jefa municipal recordó que tenía 12 años la última vez que pudo recorrer libremente el predio. “Después no pude volver a pasar más. Vendieron esa gran parte de tierra que nos pertenecía a los luleños y quedamos mirando para otro lado”, relató. A lo largo de más de 40 años, el acceso estuvo restringido y solo una parte mínima -la zona cercana a la ruta y al río- permanecía disponible para el público.