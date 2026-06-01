El ingrediente clave para hacer una carbonada perfecta, según Paulina Cocina

Resumen para apurados
- Paulina Cocina reveló en Argentina la receta de la carbonada perfecta, destacando al caldo de verduras como el ingrediente clave para potenciar su sabor durante este invierno.
- El plato, con raíces coloniales e indígenas, suele prepararse con agua; sin embargo, la cocinera propone usar caldo, carne con grasa y cocción lenta para realzar los sabores.
- La propuesta busca revalorizar la gastronomía tradicional adaptándola al hogar moderno, ofreciendo técnicas accesibles para mejorar platos populares en la época de frío.
Los guisos vienen de una larga tradición que atendía a las posibilidades económicas y a las pesadas rutinas de los sectores populares y agrícolas de la Edad Media. Los caldos se volvieron una base de la alimentación diaria hasta perfeccionarse en las conocidas fabadas, cassaoulets y gulashes. En la Argentina, la tradición sigue a la europea y tras la conquista surgieron los locros y la reconocida carbonada, una fórmula clave, llena de sabor y un manjar contundente para los días fríos.
Componente destacado de la gastronomía latinoamericana invernal, la carbonada es un guiso reconfortante que se consume principalmente en Chile y Argentina. Su esqueleto se basa en carne con verduras y papas, pero, como advierte Paulina Cocina en su guía de secretos para preparar esta preparación, cada familia tiene su propia versión y modificaciones, incluso excluyendo con éxito la proteína de la receta.
Su origen es un híbrido entre las técnicas de la Colonia y la tradición indígena. Este plato se cocinaba en una olla de hierro sobre brasas o carbón. En Chile se trata de un clásico popular que incluye ingredientes locales como carne de vaca, papas, zanahorias, calabaza, maíz y a veces arroz. Se diferencia de la versión local porque esta última es más espesa y se cocina con frutas secas para un toque dulce.
El ingrediente clave de Paulina Cocina
Paulina Cocina compartió cuál es una de las claves más importantes para ejecutar una Carbonada a la perfección y se trata del líquido utilizado. Muchos prefieren utilizar agua, lo que resulta en una opción tal vez más rápida pero que puede minimizar el gusto de la receta. El cambio está en usar caldo de verduras específicamente, lo que enriquece el sazón del plato desde el primer momento.
Otras estrategias compartidas por la reconocida chef son los cortes de carne. Se debe elegir piezas adecuadas para guisos y que tengan algo de grasa para un mejor sabor y textura, como es el caso de la colita de cuadril. También, la clave está en el tiempo de cocción, ya que cocinar a fuego lento hará que todos los sabores se integren y la carne quede tierna. La clave del éxito, según la influencer gastronómica, también reside en animarse a jugar con la huerta regional e incorporar especias como el laurel, el pimentón o la paprika para realzar el perfil aromático de la preparación.
La receta para una carbonada perfecta
Paulina Cocina compartió la guía definitiva y el paso a paso detallado para recrear esta joya de la cocina invernal en casa, garantizando un resultado tierno y reconfortante.
Rinde: 6 porciones
Tiempo de preparación: 3 horas
Ingredientes:
- 1 kilo de colita de cuadril
- 1 diente de ajo
- 1 vaso de vino tinto
- 1 cebolla
- 1 morrón rojo
- 1 cebolla de verdeo
- 2 tomates
- ½ calabaza
- 1 zanahoria
- 1 choclo (propio de la receta chilena)
- 300 gramos de puré de tomate
- Cantidad necesaria de caldo de verdura
- ½ taza de porotos verdes
- ½ taza de arroz (propio de la receta chilena)
- Sal, pimienta, aceite de oliva
- Ají molido, orégano, paprika
- Extra: perejil picado
1. Cortar la carne en cubos medianos. Sellar en una sartén con aceite de oliva durante 5-7 minutos y salpimentar.
2. Incorporar el diente de ajo picado y cuando la carne esté dorada, desglasar con vino tinto, removiendo los restos dorados del fondo de la sartén.
3. Agregar la cebolla en cuadraditos, el morrón en cubitos, la cebolla de verdeo picada y los tomates sin piel ni semillas también en cubitos. Mezclar y cocinar por unos 5-7 minutos.
4. Sumar la calabaza en cubos medianos, la zanahoria en tiras y el choclo en granos. Rectificar sal y pimienta.
5. Condimentar con el ají molido, orégano y paprika. Añadir el puré de tomate y suficiente caldo de verdura para cubrir los ingredientes. Agregar los porotos verdes y el arroz, revolver.
6. Tapar y reducir a fuego bajo, cocinando durante 2 horas. Una vez listo, servir en platos hondos, y si se desea, completar con perejil picado.