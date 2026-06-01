El ingrediente clave para hacer una carbonada perfecta, según Paulina Cocina

Otras estrategias compartidas por la reconocida chef son los cortes de carne. Se debe elegir piezas adecuadas para guisos y que tengan algo de grasa para un mejor sabor y textura, como es el caso de la colita de cuadril. También, la clave está en el tiempo de cocción, ya que cocinar a fuego lento hará que todos los sabores se integren y la carne quede tierna. La clave del éxito, según la influencer gastronómica, también reside en animarse a jugar con la huerta regional e incorporar especias como el laurel, el pimentón o la paprika para realzar el perfil aromático de la preparación.