Escala salarial: cuánto cobra un farmacéutico en octubre 2025 en Tucumán

El Cofatuc compartió el acuerdo salarial vigente desde julio de este año.

Hace 2 Hs

La provincia de Tucumán cuenta con más de una centena de farmacias y, por lo tanto, con igual o más cantidad de profesionales a cargo. Los farmacéuticos tienen responsabilidades como dispensar medicamentos recetados, asesorar a pacientes sobre efectos secundarios y hasta participan en investigaciones y desarrollo de fármacos.

El Colegio de Farmacéuticos de Tucumán (Cofatuc) publicó los honorarios farmacéuticos establecidos en la Resolución N° 44/25 con los montos correspondientes a los horarios mínimos establecidos según artículo 66, inciso 19 de la ley N° 5483. En San Miguel de Tucumán, además, se encuentra vigente la escala salarial del convenio Safyb.

¿Cuánto cobra un farmacéutico en Tucumán?

La ley N° 7317 –que modifica la anteriormente mencionada– autoriza al Consejo Directivo del Cofatuc a fijar los honorarios mínimos de los profesionales farmacéuticos que se desempeñen como directores técnicos de los establecimientos comprendidos en la ley N° 5483.

La última sesión de paritarias terminó con la regulación de los salarios de julio a octubre de 2025. Para el décimo mes del año, se fijaron conceptos básicos con un aumento del 4.15% respecto a los tres meses anteriores. El monto mínimo quedó así en $1.598.222,53 para los profesionales de la industria farmacéutica.

En concepto de sumas no remunerativas se abonó en julio un monto de $33.128,21; en agosto, $66.256,41 e igual monto en septiembre; pero no corresponde bono para el mes de octubre.

Por otra parte, el título de farmacéutico con el 80% del importe del bloqueo, según artículo 7, inciso b, quedó en $988.383,01. Con el 60% del importe del bloqueo, según artículo 7, inciso c, en $741.287,25.

