San Martín y una deuda que preocupa: por qué le cuesta tanto ganar en La Ciudadela y qué partidos le quedan

“Nosotros no nos podemos permitir más perder puntos de local. Nos tenemos que hacer fuertes acá”, sentenció Matías Ignacio García después del empate 1 a 1 frente a Güemes. La frase resume una de las principales deudas que San Martín arrastra en esta campaña y que volvió a quedar expuesta en La Ciudadela. El equipo rescató un punto cuando parecía encaminado a una derrota, pero dejó escapar otros dos ante el último de la zona B y profundizó una racha que ya preocupa: después del 3 a 0 contra Almagro, su última victoria en casa, perdió con Temperley y luego empató con San Martín de San Juan y Deportivo Madryn.