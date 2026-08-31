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El Clausura de Primera A comenzó a tomar ritmo: Graneros goleó y se viene el clásico entre Atlético y San Martín

El flamante campeón del Apertura ratificó su gran momento al superar 3 a 0 a Santa Ana en el inicio del nuevo certamen liguista. San Pablo festejó en el interzonal y la fecha tendrá continuidad este martes con el plato fuerte: el duelo entre “Decanos” y “Santos” en la cancha de San Jorge.

DE FESTEJO. Graneros posó con la copa en su debut en el Clausura.
DE FESTEJO. Graneros posó con la copa en su debut en el Clausura. Gentileza Matías Cuello
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Torneo Clausura de la Liga Tucumana inició con una destacada goleada 3-0 de Graneros ante Santa Ana y victorias clave en distintas zonas del certamen provincial.
  • Graneros ratificó su gran momento tras coronarse campeón del Apertura por primera vez en sus 29 años, en una jornada que también registró triunfos de San Pablo y Alto Verde.
  • La fecha continuará este martes con el clásico liguista entre Atlético Tucumán y San Martín en cancha de San Jorge, además de otros compromisos zonales destacados.
Resumen generado con IA

El Torneo Clausura de la Liga Tucumana comenzó a tomar ritmo con una jornada cargada de partidos y goles. El flamante campeón del Apertura, Graneros, tuvo un estreno contundente y goleó 3-0 a Santa Ana, mientras que San Pablo también comenzó con el pie derecho al superar 3-2 a Villa Mitre en el interzonal.

El conjunto de Graneros, dirigido por Hugo Corbalán, viene de hacer historia al conquistar por primera vez el certamen liguista en sus 29 años de vida y arrancó el nuevo torneo ratificando sus credenciales. Por la Zona F, derrotó 3-0 a Santa Ana con dos tantos de Benjamín Ruiz Rodríguez y uno de Axel Epifanio.

También por la Zona F, Deportivo Aguilares consiguió una importante victoria como visitante al vencer 3-2 a Deportivo Llorens. En tanto, Trinidad y Marapa igualaron 0-0, mismo resultado que protagonizaron Jorge Newbery y San Lorenzo de Santa Ana.

El Clausura de Primera A comenzó a tomar ritmo: Graneros goleó y se viene el clásico entre Atlético y San Martín Prensa San Pablo

San Pablo protagonizó otro de los cruces destacados de la jornada. Por el interzonal, derrotó 3-2 a Villa Mitre en un duelo vibrante: Ismael Luján (en dos ocasiones) y Matías Mamani convirtieron para el ganador, mientras que Sebastián Torres y Thiago Cornejo anotaron para el conjunto taficeño.

Los resultados, zona por zona

Por la Zona A, San José se impuso 1-0 sobre All Boys con gol de Walter Reinoso.

En la Zona B, Argentinos del Norte consiguió una ajustada victoria por 1-0 frente a Sportivo Guzmán gracias al tanto de Martín Paz.

La Zona C tuvo tres compromisos: San Juan y Unión del Norte empataron 1-1 (Enzo Díaz anotó para el local y Nicolás Galván para la visita); San Lorenzo de Delfín Gallo derrotó 1-0 a Lastenia con festejo de Juan Gómez; y Garmendia FC superó 1-0 a Cruz Alta con gol de Luis Gómez.

Por la Zona D, Bella Vista venció 3-1 a San Fernando con anotaciones de Ramiro Mercado, Gabriel Mendoza y Tomás Igarzábal. En la misma zona, Almirante Brown goleó 3-0 a Famaillá mediante las conquistas de Alejo Distaulo, Lautaro Herrera y Lucas Maldonado.

En la Zona E, Santa Rosa y Unión Simoca terminaron 1-1 (Maxi Venarruzzo para Santa Rosa y Gabriel Díaz para el "Merengue"), mientras que San Ramón y La Providencia no se sacaron ventajas e igualaron 0-0.

La gran goleada del fin de semana estuvo a cargo de Alto Verde, que aplastó 6-0 a Azucarera Argentina con tantos de Álvaro Brizuela, Nicolás Rodríguez (por duplicado), Bebelo Cedro y Martín García.

El martes, clásico entre "Decanos" y "Santos"

La segunda jornada continuará este martes con tres compromisos:

  • Zona A: Central Norte enfrentará a Juventud Unida desde las 16, en la cancha de Tucumán Central.
  • Zona B: a partir de las 16, Atlético Tucumán y San Martín protagonizarán una nueva edición del clásico liguista en la cancha de San Jorge.
  • Zona E: desde las 21, Ñuñorco recibirá a Concepción FC en Monteros.
  • Zona A: Talleres vs. Experimental.
  • Zona B: San Antonio vs. Amalia.
  • Zona D: Santa Lucía FC vs. Ateneo Parroquial Alderetes.
  • Interzonal: Tucumán Central vs. Atlético Concepción.
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