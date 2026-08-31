El Clausura de Primera A comenzó a tomar ritmo: Graneros goleó y se viene el clásico entre Atlético y San Martín

El conjunto de Graneros, dirigido por Hugo Corbalán, viene de hacer historia al conquistar por primera vez el certamen liguista en sus 29 años de vida y arrancó el nuevo torneo ratificando sus credenciales. Por la Zona F, derrotó 3-0 a Santa Ana con dos tantos de Benjamín Ruiz Rodríguez y uno de Axel Epifanio.