¿Qué tucumanos enfrentaron o compartieron plantel con Messi durante su carrera?

Matías Kranevitter tuvo que enfrentar a Lionel Messi en una final del Mundial de Clubes. Seis meses antes, Roberto Pereyra había intentado arrebatarle la Champions League en Berlín. Exequiel Palacios, en cambio, pudo abrazarlo después de conquistar el mundo. Rodrigo Contreras y Braian Galván lo conocieron desde un lugar completamente diferente: siendo juveniles y trabajando como sparrings de la Selección. A lo largo de los más de 20 años de carrera de Messi, Tucumán apareció varias veces en su camino.