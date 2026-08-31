¿Qué tucumanos enfrentaron o compartieron plantel con Messi durante su carrera?
Desde una final de Champions hasta la gloria con la Selección, pasando por España, los Mundiales y la MLS, varios futbolistas nacidos o vinculados a la provincia compartieron equipo, enfrentaron o entrenaron junto al mejor jugador del mundo.
Resumen para apurados
- Futbolistas tucumanos y figuras vinculadas a clubes locales compartieron títulos, enfrentaron y entrenaron con Lionel Messi a lo largo de sus dos décadas de carrera profesional.
- Desde campeones mundiales como Palacios hasta rivales en finales de Champions y sparrings juveniles, la provincia cruzó múltiples trayectorias con el capitán de la Selección.
- Estos cruces reflejan el constante aporte e impacto del fútbol tucumano en los hitos deportivos más trascendentales del astro argentino a nivel de clubes e internacional.
Matías Kranevitter tuvo que enfrentar a Lionel Messi en una final del Mundial de Clubes. Seis meses antes, Roberto Pereyra había intentado arrebatarle la Champions League en Berlín. Exequiel Palacios, en cambio, pudo abrazarlo después de conquistar el mundo. Rodrigo Contreras y Braian Galván lo conocieron desde un lugar completamente diferente: siendo juveniles y trabajando como sparrings de la Selección. A lo largo de los más de 20 años de carrera de Messi, Tucumán apareció varias veces en su camino.
Algunos nacieron en la provincia; otros se hicieron futbolísticamente en Atlético o San Martín o llegaron posteriormente a esos clubes. Fueron compañeros, adversarios, campeones y hasta colaboradores silenciosos durante dos Mundiales.
Por la Champions
Probablemente ningún tucumano haya enfrentado a Messi en un partido de clubes de semejante magnitud. El 6 de junio de 2015, Roberto Pereyra integró la Juventus que disputó contra Barcelona la final de la Champions League en Berlín. El “Tucu” comenzó como suplente e ingresó durante el segundo tiempo. El equipo catalán ganó 3-1 y Messi levantó su cuarta Champions.
La paradoja fue que inmediatamente después dejaron de ser rivales. Pereyra se incorporó a la Selección para disputar la Copa América de Chile. La relación continuó durante varios años y también integró el plantel argentino de la Copa América 2019.
Campeones
Exequiel Palacios y Joaquín Correa estuvieron al lado de Messi cuando finalmente terminó la larga espera por un título con la Selección mayor.
Correa, nacido en Juan Bautista Alberdi, integró el plantel campeón de la Copa América 2021. Antes había conocido la otra cara: durante su etapa en Sevilla se cruzó con Barcelona y llegó a disputar la final de la Copa del Rey de 2018.
Palacios fue todavía más lejos. El famaillense formó parte de todo el ciclo de conquistas de la Selección: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar y Copa América 2024.
Compañero y rival
Matías Kranevitter conoció las dos caras en cuestión de meses. Durante 2015 compartió la Selección con Messi. Pero el 20 de diciembre apareció enfrente suyo en Yokohama: River y Barcelona definieron el Mundial de Clubes y el tucumano fue titular en el mediocampo de Marcelo Gallardo.
Messi abrió el marcador y Barcelona terminó ganando 3-0. Al finalizar el encuentro, ambos se saludaron sobre el césped.
Herida trasandina
La trayectoria de Pablo Hernández reúne casi todos los elementos de esta historia. Nació en Tucumán, debutó profesionalmente en Atlético, desarrolló buena parte de su carrera internacional en Celta de Vigo y, años después, vistió la camiseta de San Martín.
En España se encontró varias veces con Messi. Uno de los cruces más resonantes llegó el 23 de septiembre de 2015: Celta goleó 4-1 al Barcelona en Balaídos y Hernández ingresó durante el segundo tiempo.
Pero hubo otro capítulo. Nacionalizado chileno, integró la selección que disputó la Copa América Centenario 2016. Chile derrotó a Argentina por penales en la final. Hernández permaneció en el banco y no enfrentó directamente a Messi aquella noche, pero terminó levantando el trofeo que Argentina y su capitán habían ido a buscar a Estados Unidos.
Convocatoria
José Luis Palomino no necesitó enfrentarlo para formar parte de esta historia. El defensor tucumano atravesaba uno de sus mejores momentos en Atalanta cuando Lionel Scaloni decidió convocarlo en mayo de 2021 para las Eliminatorias.
Palomino compartió concentración y entrenamientos con Messi, aunque nunca llegó a debutar oficialmente con Argentina.
Sparrings
Rodrigo Contreras tenía apenas 18 años cuando Alejandro Sabella lo incorporó al grupo de juveniles que trabajó como sparring de la Mayor antes y durante Brasil 2014. El delantero tucumano acompañó así al plantel que llegó hasta la final contra Alemania.
Cuatro años después apareció Braian Galván. Con 17 años, el extremo fue elegido para integrar el grupo de sparrings que trabajó con la Selección y viajó a Rusia 2018. Dos Mundiales consecutivos tuvieron así a juveniles tucumanos colaborando con la preparación del equipo de Messi: Contreras en Brasil y Galván en Rusia.
En España
La lista se amplía con futbolistas que, sin ser tucumanos, construyeron posteriormente un vínculo con los clubes de la provincia. Uno de los casos más fuertes es Alberto “Tino” Costa. Mucho antes de convertirse en referente de San Martín, el mediocampista enfrentó repetidamente a Messi durante sus años en Valencia, entre 2010 y 2013.
Después cambió la relación: Alejandro Sabella convocó a Costa a la Selección argentina y llegó a compartir plantel con Messi. Años más tarde desembarcó en San Martín, donde tuvo dos ciclos.
Ex Atlético en EE.UU.
Joaquín Pereyra llegó muy joven a Atlético y terminó convirtiéndose en una de sus figuras. Nicolás Romero, catamarqueño, realizó buena parte de su formación en las inferiores decanas y llegó a portar la cinta de capitán. Sus caminos volvieron a encontrarse en Minnesota United.
El 10 de mayo de 2025, ambos fueron titulares y disputaron los 90 minutos frente al Inter Miami de Messi. Minnesota ganó 4-1. El argentino convirtió el descuento, pero los dos ex Atlético terminaron celebrando.
El Maradona “decano”
Sergio Maradona tuvo un breve paso por Atlético en 2007, pero mucho antes había compartido equipo con Messi en las categorías infantiles de Newell's.
En 1999 coincidieron en un torneo disputado en Villa Ramallo. Eran apenas chicos e incluso ambos marcaron durante aquella competencia. Así, un futuro futbolista del “Decano” había compartido camiseta con Messi antes de que comenzara su carrera profesional.
Del colegio a España
La historia de Ezequiel Luna es diferente. No fue compañero de Messi en las inferiores: ambos se conocían desde chicos porque habían compartido colegio en Rosario.
Luna fue parte del Atlético que consiguió el ascenso desde el Argentino A en 2008 y posteriormente llegó al Tenerife. Allí ocurrió el reencuentro: terminó enfrentando profesionalmente al Barcelona de aquel chico al que había conocido años antes.
Otro vínculo desde San Martín
La lista llega incluso al actual plantel de San Martín. Matías Ignacio García, formado en Argentinos Juniors y con pasado por las selecciones juveniles, tuvo una experiencia como sparring de la Selección mayor durante la era Messi. Muchos años después, su carrera lo llevó al “Santo”.
En una trayectoria que recorrió Barcelona, París, Miami y prácticamente todos los grandes escenarios del planeta, Messi también fue dejando, casi sin proponérselo, una historia paralela con el fútbol tucumano.