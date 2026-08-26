Dos tucumanos en el fenómeno “Moria” cuentan sus experiencias: del escenario local al éxito de Netflix

“Lo siento como una caricia a todo el esfuerzo que hice para poder crecer”, dice Paula Pastrana cuando intenta explicar qué significa para ella formar parte de la serie biográfica sobre Moria Casán. Germán Haro lo resume desde otro lugar: “Fue una alegría muy grande participar de una serie con tanta producción”. Los dos son tucumanos, se formaron en disciplinas distintas y construyeron sus carreras en Buenos Aires. Ahora comparten también un lugar dentro de uno de los éxitos de Netflix.