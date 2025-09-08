Jaime Durán Barba explicó cuál fue el error en la derrota de Javier Milei

El consultor político Jaime Durán Barba analizó la derrota de La Libertad Avanza frente a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y responsabilizó al cambio de estrategia electoral.
Según afirmó en LN+, la salida de Santiago Caputo de la campaña fue un error decisivo:
“Milei ganó la presidencia porque hizo una excelente campaña. Tenía un equipo de consultores encabezado por Caputo, un profesional preparado. Cambiaron a un excelente dentista por un peluquero”.
Críticas a la conducción de Vera y Pareja
Durán Barba cuestionó que el oficialismo haya reemplazado a Caputo por Ramón “Nene” Vera y Sebastián Pareja, dos dirigentes de origen peronista. A su entender, La Libertad Avanza adoptó un modelo tradicional que terminó perjudicándola:
“Ese es el error central. Si tienen excelentes especialistas, ¿por qué no los usan? El cierre de campaña fue tristísimo: un potrero, un corral y 2000 personas insultando a los vecinos”.
“El Gobierno perdió el discurso anticasta”
El analista, exasesor de Mauricio Macri, consideró que el oficialismo abandonó la narrativa que lo llevó al poder:
“Perdieron el discurso anticasta. Además, se pelearon con todo el que asoma. Si te peleás con todos, te terminan haciendo sindicato y te muelen a palos”.
Con estas declaraciones, Durán Barba reforzó la idea de que el fracaso electoral de Javier Milei estuvo marcado por un error estratégico en la conducción de la campaña y por la pérdida de coherencia en el discurso oficial.