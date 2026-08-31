La emocionante despedida de los jugadores de la selección argentina a Messi tras su retiro: "Gracias por hacernos tan felices"

Resumen para apurados
- Los futbolistas de la Selección argentina despidieron este lunes en redes sociales a Lionel Messi, tras confirmarse su retiro definitivo del equipo nacional.
- El anuncio ocurrió tras una carta de Messi motivada por el fin de un ciclo de 20 años y razones personales, luego de conquistar cuatro títulos entre 2021 y 2024.
- El adiós del capitán cierra la etapa más ganadora de la historia albiceleste y abre una nueva era de recambio y liderazgo en el plantel de Lionel Scaloni.
Minutos después de que Lionel Messi confirmara este lunes su retiro de la Selección argentina, el vestuario que supo compartir con él durante la etapa más ganadora de la historia albiceleste empezó a responder en redes sociales. El primero en hacerlo fue Rodrigo De Paul, uno de sus socios más cercanos dentro y fuera de la cancha, con quien compartió los cuatro títulos conseguidos entre 2021 y 2024: la Copa América de Brasil, la Finalissima ante Italia, el Mundial de Qatar y la Copa América de Estados Unidos. El mediocampista dedicó un largo texto en el que destacó el liderazgo y la calidad humana del capitán con cada integrante del plantel, y lo cerró con una frase que resumió el sentimiento colectivo: "gracias por hacernos tan pero tan felices".
Leandro Paredes, otro de los futbolistas más allegados a Messi en los últimos años del ciclo, también eligió sus redes sociales para agradecerle todo lo que vivieron juntos y despedirlo como el mejor de la historia. En un tono similar se expresó Lisandro Martínez, defensor de la última generación dorada, que además de reconocer la influencia deportiva del capitán recordó lo que representará, con el correr del tiempo, haber compartido plantel con él.
Las despedidas se multiplicaron entre los jugadores más jóvenes del proceso de Lionel Scaloni. Lautaro Martínez, uno de los candidatos a heredar la cinta de capitán, resumió su mensaje en pocas palabras de agradecimiento eterno, mientras que Cristian "Cuti" Romero destacó en sus historias de Instagram todo lo que Messi le dejó como jugador y como persona. Nicolás Tagliafico y Ángel Di María, dos de los sobrevivientes de las primeras camadas del ciclo ganador, se sumaron con publicaciones más breves pero igual de sentidas.
El disparador de todas esas despedidas fue la carta que el propio Messi había redactado el 21 de julio, dos días después de la final perdida ante España, y que finalmente decidió publicar este lunes, acelerado por el impacto de la muerte de su padre semanas atrás. En el texto, el capitán explicó que la decisión le dolía "en el alma" pero que sentía haber cumplido un ciclo, y agradeció a cada compañero, entrenador y dirigente que atravesó con él sus veinte años en el seleccionado.
Un vestuario que aprendió a agradecer
Más allá de la nostalgia, los mensajes de los jugadores dejaron un dato que excede lo deportivo: la construcción de un grupo humano que Messi supo sostener incluso en los años de mayor exigencia. Entre risas, títulos y una despedida que todavía duele, De Paul, Paredes, Lisandro Martínez, Lautaro, el Cuti Romero, Tagliafico y Di María coincidieron, cada uno con sus propias palabras, en el mismo punto: el capitán deja un vacío futbolístico, pero también un ejemplo que sus compañeros aseguraron llevarse para siempre.