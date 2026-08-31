La emocionante despedida de los jugadores de la selección argentina a Messi tras su retiro: "Gracias por hacernos tan felices"

Minutos después de que Lionel Messi confirmara este lunes su retiro de la Selección argentina, el vestuario que supo compartir con él durante la etapa más ganadora de la historia albiceleste empezó a responder en redes sociales. El primero en hacerlo fue Rodrigo De Paul, uno de sus socios más cercanos dentro y fuera de la cancha, con quien compartió los cuatro títulos conseguidos entre 2021 y 2024: la Copa América de Brasil, la Finalissima ante Italia, el Mundial de Qatar y la Copa América de Estados Unidos. El mediocampista dedicó un largo texto en el que destacó el liderazgo y la calidad humana del capitán con cada integrante del plantel, y lo cerró con una frase que resumió el sentimiento colectivo: "gracias por hacernos tan pero tan felices".