Servicio militar obligatorio: qué dice la ley y por qué los rumores de septiembre son falsos

Las especulaciones sobre un eventual retorno del servicio militar obligatorio a partir de septiembre cobraron fuerza en redes sociales y medios de comunicación, en coincidencia con los procesos de reclutamiento habituales de las Fuerzas Armadas. No obstante, las autoridades no establecieron el restablecimiento del esquema obligatorio ni dispusieron una citación masiva de ciudadanos para el próximo mes.
El marco legal vigente corresponde al Servicio Militar Voluntario, normado por la Ley 24.429 y modificado durante la gestión del presidente Javier Milei mediante el Decreto 372/2025. La legislación estipula desde su inicio que la incorporación de hombres y mujeres se realiza de manera optativa y bajo la libre decisión de cada postulante.
Los datos que pueden causar confusión con respecto al Servicio Militar Argentino
Las convocatorias e ingresos de soldados voluntarios se mantienen activos en distintas regiones del país, con vistas a iniciar ciclos de instrucción en septiembre, sin que esto implique la restitución de la conscripción obligatoria. Por caso, la Escuela Militar de Montaña de Bariloche planificó el comienzo de su curso básico para el primer día del mes, destinado exclusivamente a postulantes inscritos que superaron las etapas de selección.
Otras unidades del Ejército Argentino avanzan de igual modo con sus esquemas de incorporación planificados para 2026. Estos procesos se desarrollan en forma regular dentro de las instalaciones militares y corresponden de manera única a la modalidad voluntaria vigente.
- El gobierno de Javier Milei actualizó en 2025 la reglamentación del sistema a través del Decreto 372/2025 en el Boletín Oficial, manteniendo el carácter optativo e introduciendo modificaciones en la capacitación académica y profesional de los ingresantes.
- La normativa fija la obligatoriedad de finalizar el nivel secundario durante la permanencia en la institución para quienes no hayan completado dichos estudios, mediante un programa coordinado entre Defensa y el área educativa nacional.
- El periodo de formación inicial exige aprobar un curso de admisión de diez a doce semanas según el criterio de cada Fuerza, tras el cual se otorga el alta en comisión como Soldado Voluntario de Segunda por un lapso inicial de dos años.
- El programa instructivo abarca labores relativas a la defensa nacional y preparación ante emergencias o desastres, sumado a instancias de aprendizaje laboral con certificación de oficios extendida conjuntamente por Defensa y la Secretaría de Trabajo al momento de la baja.