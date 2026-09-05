Servicio militar obligatorio: qué dice la ley y por qué los rumores de septiembre son falsos

Los datos que pueden causar confusión con respecto al Servicio Militar Argentino

Las convocatorias e ingresos de soldados voluntarios se mantienen activos en distintas regiones del país, con vistas a iniciar ciclos de instrucción en septiembre, sin que esto implique la restitución de la conscripción obligatoria. Por caso, la Escuela Militar de Montaña de Bariloche planificó el comienzo de su curso básico para el primer día del mes, destinado exclusivamente a postulantes inscritos que superaron las etapas de selección.