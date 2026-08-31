Incertidumbre en el cierre del mercado: a Mauro Icardi se le cerró la puerta de Fiorentina y asoma el fútbol sudamericano

El director deportivo del conjunto "viola", Fabio Paratici, consideraba al argentino como el sustituto natural de Moise Kean (transferido al Como a cambio de 35 millones de euros). Sin embargo, la institución de Florencia alcanzó un acuerdo de palabra para sumar al portugués Beto Betuncal, procedente del Everton inglés, cancelando el desembarco del exgoleador del Inter y Paris Saint-Germain. Este desenlace se suma a una serie de sondeos y propuestas que no llegaron a buen puerto en las últimas semanas con clubes como Lazio —cuya oferta de 2,5 millones de euros anuales fue desestimada—, Olympiacos, Besiktas, Real Betis y el propio Como.