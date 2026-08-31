¿Cuándo vuelve a jugar San Martín después del empate contra Güemes en La Ciudadela?

El empate 1 a 1 frente a Güemes dejó a San Martín con un punto que, por cómo se dio el partido, terminó teniendo cierto valor, pero también con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad importante. El equipo de Alejandro Orfila estuvo en desventaja ante el último de la zona B, consiguió reaccionar sobre el final y evitó una derrota que hubiera sido todavía más dura. Sin embargo, volvió a quedar fuera del Reducido y ahora necesita recuperar terreno. Actualmente marcha décimo, con 36 puntos, a dos de Deportivo Maipú, que ocupa el último lugar de clasificación.