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¿Cuándo vuelve a jugar San Martín después del empate contra Güemes en La Ciudadela?

El equipo de Alejandro Orfila tendrá una nueva oportunidad para reaccionar y recuperar terreno en la recta final del torneo.

GOL. Bruno Cabrera sacó el remate que terminó en el empate de San Martín ante Güemes y desató el festejo en La Ciudadela.
GOL. Bruno Cabrera sacó el remate que terminó en el empate de San Martín ante Güemes y desató el festejo en La Ciudadela. Foto de Matías Vieito/LA GACETA.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín visitará a Tristán Suárez el próximo sábado a las 15 para intentar reingresar al Reducido, tras empatar 1-1 ante Güemes en La Ciudadela.
  • El equipo de Alejandro Orfila rescató un punto sobre el final ante el último de la Zona B, quedando décimo con 36 unidades, a dos de la clasificación.
  • El encuentro frente al líder del torneo será decisivo para mejorar el rendimiento y evitar perder terreno en la recta final de la Primera Nacional.
Resumen generado con IA

El empate 1 a 1 frente a Güemes dejó a San Martín con un punto que, por cómo se dio el partido, terminó teniendo cierto valor, pero también con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad importante. El equipo de Alejandro Orfila estuvo en desventaja ante el último de la zona B, consiguió reaccionar sobre el final y evitó una derrota que hubiera sido todavía más dura. Sin embargo, volvió a quedar fuera del Reducido y ahora necesita recuperar terreno. Actualmente marcha décimo, con 36 puntos, a dos de Deportivo Maipú, que ocupa el último lugar de clasificación. 

Ahora, el escenario cambia por completo. San Martín tendrá que dejar atrás rápidamente lo sucedido en La Ciudadela porque el próximo sábado, desde las 15, visitará a Tristán Suárez, el líder de la zona B. El encuentro se disputará en el estadio 20 de Octubre y representará una de las pruebas más exigentes que tendrá el “Santo” en este tramo del campeonato. 

Una prueba para volver a ganar

Frente al puntero, San Martín necesitará mucho más que el empuje que le permitió rescatar el empate ante Güemes. Deberá mejorar en la generación de juego, encontrar mayor claridad en los metros finales y, sobre todo, volver a sumar de a tres si pretende meterse entre los ocho. La distancia con el Reducido todavía es corta, pero el margen para seguir dejando puntos en el camino también se achica. El sábado, ante el líder, tendrá una nueva oportunidad para reaccionar.

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