Las felicitaciones de Lionel Messi a Las Leonas tras la histórica consagración en el Mundial de hockey

Resumen para apurados
- Lionel Messi felicitó en redes a Las Leonas tras consagrarse tricampeonas del Mundial de hockey sobre césped al vencer a Países Bajos en Amstelveen.
- El seleccionado femenino igualó 1-1 y ganó 3-1 por penales australianos, cortando una sequía de 16 años y sumando su tercer título tras Perth 2002 y Rosario 2010.
- El triunfo consolida a Argentina en la élite del hockey mundial e iguala a Las Leonas con el seleccionado masculino de fútbol en la obtención de tres estrellas.
Lionel Messi se sumó a los festejos por la histórica consagración de Las Leonas y felicitó públicamente al seleccionado argentino de hockey sobre césped. El equipo femenino conquistó su tercer Mundial tras vencer a Países Bajos en la definición disputada en Amstelveen.
El capitán de la selección argentina de fútbol dejó su mensaje en una publicación realizada por la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos, que celebró la nueva conquista del deporte nacional. “Felicitaciones campeonas!!!”, escribió Messi, acompañado por dos emojis de aplausos.
El saludo rápidamente llamó la atención por una particular coincidencia entre ambos seleccionados: tanto el equipo masculino de fútbol como Las Leonas cuentan ahora con tres estrellas por sus respectivos títulos mundiales. El reconocimiento de Messi llegó pocas horas después de la consagración del conjunto dirigido por Fernando Ferrara.
El comentario de LIONEL MESSI felicitando a Las Leonas por el campeonato del mundo.— Sudanalytics (@sudanalytics_) August 31, 2026
El capitÃ¡n. â¤ï¸ð¦ð· pic.twitter.com/ebxLKtc1oZ
Las Leonas volvieron a ser campeonas del mundo
El seleccionado argentino de hockey femenino volvió a lo más alto después de 16 años. En la final ante Países Bajos, Argentina y el conjunto local igualaron 1-1 durante el tiempo reglamentario y debieron definir el campeonato mediante los penales australianos.
En la definición, Las Leonas se impusieron 3-1 y desataron el festejo argentino. Cristina Cosentino tuvo un papel determinante, mientras que Sofía Cairó convirtió el penal que aseguró el campeonato. Con este título, Argentina alcanzó su tercera estrella mundial, después de las conquistas de Perth 2002 y Rosario 2010.