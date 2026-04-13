Nuevo aumento del pan en Tucumán: “Esto es oxígeno para no cerrar”

El presidente de la entidad, Pablo Albertus, explicó a LA GACETA que la decisión responde a una fuerte escalada de costos registrada en las últimas semanas. “En marzo sufrimos incrementos considerables en nuestras materias primas, especialmente en el factor energético, que viene subiendo entre un 7% y un 8% mensual, muy por encima de la inflación”, señaló en LG Play.