Deportivo Trancas dio el golpe ante Central Norte y Experimental igualó con Ateneo

Para Leonardo Rizo, capitán de Trancas, la victoria tuvo un significado muy especial: “No hay palabras para explicar este resultado. Nunca bajamos los brazos, y más cuando estábamos en desventaja. Este grupo se merece arrancar de esta manera porque trabajamos muy duro en la semana. La verdad es que son muy gratificantes estos tres puntos para la historia de este club en su primer torneo nacional”.