Deportivo Trancas dio el golpe ante Central Norte y Experimental igualó con Ateneo
En su primera participación en un torneo nacional, el conjunto tranqueño se lo dio vuelta al "Cuervo", ganó 2-1 y comparte la punta de la Zona 1 con Concepción FC. Por la Zona 2, en cancha de San Jorge, no se sacaron ventajas en un 0-0 repleto de llegadas y con una expulsión.
Deportivo Trancas tuvo un estreno soñado en el Torneo Regional Federal Amateur. En su primera presentación en la competencia, el conjunto dirigido por Álvaro Alarcón dio vuelta el resultado y venció 2-1 a Central Norte, por la primera fecha de la Zona 1 de la Región Norte.
El equipo de Trancas comenzó abajo en el marcador tras el tanto de Ignacio Cuello para el conjunto orientado por Walter Molina. Sin embargo, mostró personalidad para reaccionar en el complemento: Tiago Delgado estampó el empate y, minutos más tarde, Pedro Torres convirtió el gol del triunfo para desatar el festejo en una jornada histórica para el club.
Con este resultado, Deportivo Trancas comparte la cima de la Zona 1 junto a Concepción FC, que en el inicio de la fecha venció 2-0 a San Antonio en Ranchillos.
Para Leonardo Rizo, capitán de Trancas, la victoria tuvo un significado muy especial: “No hay palabras para explicar este resultado. Nunca bajamos los brazos, y más cuando estábamos en desventaja. Este grupo se merece arrancar de esta manera porque trabajamos muy duro en la semana. La verdad es que son muy gratificantes estos tres puntos para la historia de este club en su primer torneo nacional”.
Del otro lado, Walter Molina consideró que su equipo mereció mejor suerte: “Creo que no merecíamos perder, pero esto no se gana por merecimiento sino por hacer los goles. Nosotros tuvimos situaciones para concretar y no lo hicimos, y ellos sí fueron efectivos”.
Empate en cero entre Ateneo y Experimental
Por la Zona 2 de la Región Norte, Ateneo Parroquial Alderetes y Experimental igualaron 0-0 en la cancha de San Jorge, escenario que el conjunto del este provincial utilizó como local debido al resembrado de su propio campo de juego.
El resultado en blanco no reflejó la gran cantidad de llegadas que tuvo el encuentro. Ateneo tomó la iniciativa durante la primera mitad y generó las opciones más claras a través de Hernán Brylko, a quien el lateral César More le ahogó el grito despejando una pelota sobre la misma línea de meta.
Con el correr de los minutos, Experimental emparejó las acciones e inquietó al arquero José Fernández, destacándose un sorpresivo remate de media cancha de Mirko Corbalán que pasó cerca del arco local.
El trámite cambió sobre el cierre del primer tiempo, cuando el árbitro Lautaro Cazorla le mostró la tarjeta roja a Ezequiel Narese, dejando al conjunto del Colmenar con diez hombres para afrontar todo el complemento.
En la segunda mitad, Ateneo insistió en busca del desnivel y Brylko volvió a tener un mano a mano inmejorable, pero su remate se fue por encima del travesaño. Pese a la inferioridad numérica, la visita resistió con orden y también generó peligro mediante contraataques y pelotas paradas.
Fue 0-0 y reparto de puntos en el estreno de la Zona 2. Trancas celebró un bautismo triunfal en el certamen nacional, mientras que en San Jorge sobraron las aproximaciones pero faltó la puntada final.