DeportesFútbol

Deportivo Trancas dio el golpe ante Central Norte y Experimental igualó con Ateneo

En su primera participación en un torneo nacional, el conjunto tranqueño se lo dio vuelta al "Cuervo", ganó 2-1 y comparte la punta de la Zona 1 con Concepción FC. Por la Zona 2, en cancha de San Jorge, no se sacaron ventajas en un 0-0 repleto de llegadas y con una expulsión.

Deportivo Trancas dio el golpe ante Central Norte y Experimental igualó con Ateneo
Prensa Deportivo Trancas
30 Agosto 2026

Deportivo Trancas tuvo un estreno soñado en el Torneo Regional Federal Amateur. En su primera presentación en la competencia, el conjunto dirigido por Álvaro Alarcón dio vuelta el resultado y venció 2-1 a Central Norte, por la primera fecha de la Zona 1 de la Región Norte.

El equipo de Trancas comenzó abajo en el marcador tras el tanto de Ignacio Cuello para el conjunto orientado por Walter Molina. Sin embargo, mostró personalidad para reaccionar en el complemento: Tiago Delgado estampó el empate y, minutos más tarde, Pedro Torres convirtió el gol del triunfo para desatar el festejo en una jornada histórica para el club.

Con este resultado, Deportivo Trancas comparte la cima de la Zona 1 junto a Concepción FC, que en el inicio de la fecha venció 2-0 a San Antonio en Ranchillos.

Para Leonardo Rizo, capitán de Trancas, la victoria tuvo un significado muy especial: “No hay palabras para explicar este resultado. Nunca bajamos los brazos, y más cuando estábamos en desventaja. Este grupo se merece arrancar de esta manera porque trabajamos muy duro en la semana. La verdad es que son muy gratificantes estos tres puntos para la historia de este club en su primer torneo nacional”.

Del otro lado, Walter Molina consideró que su equipo mereció mejor suerte: “Creo que no merecíamos perder, pero esto no se gana por merecimiento sino por hacer los goles. Nosotros tuvimos situaciones para concretar y no lo hicimos, y ellos sí fueron efectivos”.

Empate en cero entre Ateneo y Experimental

Por la Zona 2 de la Región Norte, Ateneo Parroquial Alderetes y Experimental igualaron 0-0 en la cancha de San Jorge, escenario que el conjunto del este provincial utilizó como local debido al resembrado de su propio campo de juego.

El resultado en blanco no reflejó la gran cantidad de llegadas que tuvo el encuentro. Ateneo tomó la iniciativa durante la primera mitad y generó las opciones más claras a través de Hernán Brylko, a quien el lateral César More le ahogó el grito despejando una pelota sobre la misma línea de meta.

Deportivo Trancas dio el golpe ante Central Norte y Experimental igualó con Ateneo

Con el correr de los minutos, Experimental emparejó las acciones e inquietó al arquero José Fernández, destacándose un sorpresivo remate de media cancha de Mirko Corbalán que pasó cerca del arco local.

El trámite cambió sobre el cierre del primer tiempo, cuando el árbitro Lautaro Cazorla le mostró la tarjeta roja a Ezequiel Narese, dejando al conjunto del Colmenar con diez hombres para afrontar todo el complemento.

En la segunda mitad, Ateneo insistió en busca del desnivel y Brylko volvió a tener un mano a mano inmejorable, pero su remate se fue por encima del travesaño. Pese a la inferioridad numérica, la visita resistió con orden y también generó peligro mediante contraataques y pelotas paradas.

Fue 0-0 y reparto de puntos en el estreno de la Zona 2. Trancas celebró un bautismo triunfal en el certamen nacional, mientras que en San Jorge sobraron las aproximaciones pero faltó la puntada final.

Temas Torneo Regional Amateur
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El empate con Belgrano extendió la deuda de Atlético como local: por qué le cuesta generar juego
1

El empate con Belgrano extendió la deuda de Atlético como local: por qué le cuesta generar juego

Cámara Tucumana de la Construcción: la voz de la industria de la construcción en Tucumán
2

Cámara Tucumana de la Construcción: la voz de la industria de la construcción en Tucumán

BAFWEEK: una postal de la moda argentina
3

BAFWEEK: una postal de la moda argentina

La nueva Responsabilidad Social Empresaria: formar líderes, no solo plantar árboles
4

La nueva Responsabilidad Social Empresaria: formar líderes, no solo plantar árboles

5

Decir lo indecible

Ranking notas premium
Escala el conflicto en la Capital: el presidente del Tribunal de Faltas acusó a la intendencia de “desviación de poder”
1

Escala el conflicto en la Capital: el presidente del Tribunal de Faltas acusó a la intendencia de “desviación de poder”

Un manzurista vs un jaldista, el adiós a un ex legislador y ¿un acople con Acevedo?
2

Un manzurista vs un jaldista, el adiós a un ex legislador y ¿un acople con Acevedo?

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán toma medidas tras el incumplimiento de las apps de transporte
3

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán toma medidas tras el incumplimiento de las apps de transporte

Elecciones 2027: cuánto costará pelear por una banca a legislador en San Miguel de Tucumán
4

Elecciones 2027: cuánto costará pelear por una banca a legislador en San Miguel de Tucumán

Allanamientos en las causas por armas en escuelas: secuestran una pistola 9 mm y decenas de municiones
5

Allanamientos en las causas por armas en escuelas: secuestran una pistola 9 mm y decenas de municiones

Más Noticias
La estrategia de no jugar: por qué el fútbol debe terminar con las mañas para hacer tiempo

La estrategia de no jugar: por qué el fútbol debe terminar con las mañas para hacer tiempo

El empate con Belgrano extendió la deuda de Atlético como local: por qué le cuesta generar juego

El empate con Belgrano extendió la deuda de Atlético como local: por qué le cuesta generar juego

Alfred Métraux: el rescate de una figura clave para la historia de la ciencia tucumana

Alfred Métraux: el rescate de una figura clave para la historia de la ciencia tucumana

Sherman Mendoza, el campeón tucumano que enseña a farmear aura

Sherman Mendoza, el campeón tucumano que enseña a farmear aura

Reflexiones necesarias para pensar un presente acelerado

Reflexiones necesarias para pensar un presente acelerado

Una antología de voces poéticas

Una antología de voces poéticas

“Alberdi en el espejo”: génesis de una ficción cinematográfica

“Alberdi en el espejo”: génesis de una ficción cinematográfica

Omar Paganini: La intoxicación populista enfermó de gravedad la democracia liberal

Omar Paganini: "La intoxicación populista enfermó de gravedad la democracia liberal"

Comentarios