Hay alerta amarilla y naranja por tormentas, nevadas y vientos para este lunes 31 de agosto: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para 13 provincias por tormentas fuertes, nevadas, vientos intensos y viento Zonda. En algunas zonas se esperan ráfagas de hasta 100 km/h y caída de granizo.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla este lunes en 13 provincias argentinas ante la llegada de tormentas fuertes, nevadas, ráfagas intensas y viento Zonda.
- El mal tiempo incluye lluvias intensas en Misiones y Formosa, nevadas en la cordillera cuyana y ráfagas de hasta 100 km/h con Zonda en sectores del noroeste.
- Las autoridades instan a evitar traslados, asegurar objetos y prevenir riesgos ante fenómenos meteorológicos que pueden afectar la seguridad y la visibilidad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas para este lunes 31 de agosto debido a la presencia de tormentas, nevadas, vientos fuertes y viento Zonda en distintos puntos del país.
Según el organismo, 13 provincias estarán alcanzadas por algún nivel de alerta. Las condiciones más adversas se esperan en sectores del norte y centro del país, aunque también habrá fenómenos asociados al viento y las nevadas en la región cordillerana.
Alerta naranja por tormentas: las zonas más afectadas
El nivel de mayor riesgo regirá en Misiones y el este de Formosa, donde el SMN pronosticó tormentas fuertes, algunas acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
En estas áreas se estiman acumulados de lluvia de entre 60 y 90 milímetros, aunque el organismo advirtió que los valores podrían ser superiores de manera puntual.
El SMN considera que una alerta naranja implica la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Alerta amarilla por tormentas
También se emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores del este de Corrientes, centro de Formosa, San Luis, oeste de Córdoba y sur de La Rioja.
En estas regiones se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con posibilidad de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas superiores a los 70 km/h.
Los valores de precipitación acumulada estarán entre 15 y 30 milímetros, aunque podrían ser mayores en algunos sectores.
Ante el riesgo de tormentas, el SMN recomienda permanecer en lugares cerrados, evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejado de zonas inundables y no circular por calles anegadas. También aconseja cerrar puertas y ventanas y retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Alerta por nevadas en Mendoza, Neuquén y San Juan
El mal tiempo también alcanzará a la zona cordillerana. El SMN mantiene una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Mendoza, sudoeste de Neuquén y sudoeste de San Juan.
En esas regiones se esperan nevadas moderadas o localmente fuertes, con una acumulación estimada de entre 15 y 25 centímetros.
El organismo aconseja evitar los viajes y, si resultan indispensables, circular con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. También recomienda revisar techos, canaletas y desagües y mantener ventilados los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
Viento fuerte: alerta para Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca
Una de las zonas que deberá prestar especial atención durante este lunes será el noroeste argentino.
El SMN emitió una alerta amarilla por vientos para sectores del oeste de Catamarca, Salta y Jujuy, además de una zona del noroeste de Tucumán.
En esos lugares se esperan vientos del sector oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, especialmente en las zonas de mayor altura.
Por este motivo, se recomienda asegurar elementos que puedan volarse, como macetas, sillas y toldos, además de cerrar puertas y ventanas. El SMN también pidió evitar refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas y extremar las precauciones al circular.
Viento Zonda en Salta y Jujuy
Además, sectores del centro de Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta amarilla por viento Zonda.
El fenómeno podría presentar velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h.
El Zonda puede generar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas. Por eso, se recomienda permanecer en lugares cerrados, mantenerse hidratado y proteger los ojos y las vías respiratorias frente al polvo.
También se aconseja no encender fuego y extremar las precauciones al conducir.
Cómo estará el tiempo en Buenos Aires este lunes
En la Ciudad de Buenos Aires, el SMN pronosticó una jornada con una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 19°C.
El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado hacia el mediodía y nuevamente parcialmente nublado durante la tarde y la noche. Existe un 10% de probabilidad de precipitaciones al mediodía y se esperan vientos de hasta 12 km/h.
En la provincia de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre los 9°C y los 18°C.
El pronóstico para las principales provincias
Tucumán: mínima de 12°C y máxima de 23°C.
Salta: mínima de 12°C y máxima de 21°C.
Jujuy: mínima de 10°C y máxima de 21°C.
Córdoba: entre 10°C y 21°C.
Santa Fe: entre 12°C y 21°C.
Entre Ríos: entre 12°C y 21°C.
Misiones: entre 18°C y 22°C.
La Rioja: entre 12°C y 24°C.
Santiago del Estero: entre 14°C y 25°C.
San Luis: entre 10°C y 21°C.
San Juan: entre 7°C y 23°C.
Mendoza: entre 8°C y 20°C.
Río Negro: entre 8°C y 14°C.
Chubut: entre 7°C y 12°C.
Santa Cruz: entre 0°C y 9°C.