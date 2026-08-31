Cartas de lectores: Alberdi

Desde jóvenes nos dábamos cita cada 29 de agosto con los vecinos de la Plaza Alberdi, donde se conmemora el día de su nacimiento. Hoy esa fecha pasa desapercibida; tenemos que oír cuando se le ocurre desde el Presidente para abajo, grandes discursos sobre su personalidad, cuya obra maestra los constituyentes de 1853 tomaron como referencia para sancionar la Constitución que nos rige. Pasaron los años desde que se trajeran sus restos del cementerio de la Recoleta y ¿dónde se les ocurrió mejor lugar para honrarlo? La Casa de Gobierno, lugar inadecuado; en vez de haberse dado el tiempo de construir un monumento como lo tiene el ex gobernador Lucas Córdoba en el cementerio del Oeste, amén de que hay una placa dentro de una pizzería, tapada a veces, que recuerda dónde nació este ilustre tucumano. Puede ser, si se le cruza por la cabeza a alguno, que comiencen a trabajar sobre el tema. Me le saco el sombrero a este verdadero liberal y no de pacotilla como algunos que lo ponen de bandera y después llevan adelante políticas antidemocráticas.