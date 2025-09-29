La meta del Gobierno nacional sigue siendo la misma: recomponer las reservas del Banco Central

Lo positivo es que la “tarea” ya parece haber empezado el martes pasado, con liquidaciones del agro por U$S 236 millones. Se estima que el jueves y el viernes pasado la autoridad volvió al lado comprador y se llevó U$S 281 millones y U$S 1.350 millones, ayudado por una liquidación récord de U$S 1.050 millones y de más de U$S 1.500 millones, respectivamente. Así, el total de los U$S 1.100 millones vendidos en jornadas previas por el Banco Central (BCRA), ya habría sido recobrado.