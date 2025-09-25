El FMI reclama a la Argentina por las reformas estructurales

4- El premio del Tesoro de EEUU

El presidente Javier Milei recibió el premio Ciudadano Global 2025, de parte del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. “Quiero agradecer especialmente tanto al presidente Donald Trump como al secretario Bessent por haber dado un espaldarazo de apoyo a la Argentina en momentos de alta incertidumbre. Se trata de un hito histórico en la relación de amistad de alianza estratégica entre nuestras dos naciones, que seguramente traerá beneficios mutuos para ambas partes y también para el conjunto del continente americano”, señaló anoche Milei durante su mensaje ante el Atlantic Council, organizador del encuentro. Tras enumerar las situaciones que heredó de la gestión justicialista de Alberto Fernández, el mandatario nacional indicó: “estamos comprometidos a defenderlo frente a los embates de la política, empecinada en tirarlo abajo. También, nos deshicimos del cepo cambiario, estamos consiguiendo paso a paso la plena normalización de nuestra economía. Y esto último lo hicimos en un año electoral, contra todo pronóstico, o sea, contra todos los manuales de la ortodoxia política. También justificó la decisión de aplicar la “motosierra” fiscal. “Como todo proceso de saneamiento en las cuentas públicas, debimos tomar medidas antipáticas en apariencia pero fundamentales para devolver al país a un sendero de crecimiento. Nosotros decidimos ir con la verdad, propusimos a la gente un cambio definitivo y dejar de insistir con las mismas fórmulas que nos llevaron al fracaso. Con mucho coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando, convencidos de que esta vez será diferente, precisamente porque nada de lo que estamos haciendo se ha intentado en nuestro país durante el último siglo”, fundamentó.