El FMI reclama a la Argentina por las reformas estructurales

1- Georgieva abogó para que la pobreza y la inflación sigan en baja
El presidente Javier Milei cosechó más apoyos para su plan económico en los Estados Unidos. Tras la cumbre con su par estadounidense Donald Trump y luego de su discurso ante la ONU, el jefe de Estado argentino mantuvo un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. “Lo que queremos es que la actividad económica siga subiendo y sigan bajando la inflación y la pobreza”, afirmó la economista búlgara. El comentario se da justo en el momento en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá los datos de pobreza y de indigencia en la Argentina, correspondiente al primer semestre de este año. “Lo que Argentina está haciendo es muy significativo, está yendo en la dirección correcta”, manifestó Georgieva. Además, calificó la reunión como “excelente”. También agradeció la ayuda del Banco Mundial. El Fondo, no obstante, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno avance con las reformas estructurales prometidas, tanto en materia laboral, previsional, así como los cambios en el régimen impositivo, incluyendo la coparticipación federal.
“La disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales son muy importantes”, sostuvo la titular del Fondo. Y agregó: “La Argentina está yendo en la dirección correcta”. Del encuentro que tuvo lugar en Nueva York participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Gerardo Werthein, el viceministro de Economía, José Luis Daza; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el representante de Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur. Georgieva estuvo acompañada por la vocera del organismo, Julie Kozack. La economista búlgara afirmó que desea “lo mejor” para el país y destacó que “las cosas que van para abajo tienen que mantener ese camino”, donde mencionó a la baja de la pobreza y la inflación, mientras que “las que suben tienen que continuar así”, remarcando la actividad económica, que viene de registrar una caída.
2- Sin “fluctuaciones especulativas”
La ex subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, dijo ayer que el apoyo de EEUU a Argentina permite “prevenir fluctuaciones especulativas”, pero consideró que para “un progreso duradero” el país necesita un régimen cambiario “más flexible”. La economista y académica indio-estadounidense, señaló que “sin embargo, un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente”.
De este modo, Gopinath analizó el respaldo de Estados Unidos a la Argentina, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara que negocia un swap de U$S 20.000 millones con la Argentina y que compraría bonos de la deuda argentina en caso de que la situación lo exija.
3- Milei con el “doctor catástrofe”
En el mundo de las finanzas, Nouriel Roubini es conocido como el “Doctor Catástrofe” (“Dr Doom”) por sus acertadas predicciones, como cuando anticipó la crisis financiera de 2008. Profesor de Economía en la Universidad de Nueva York y presidente de la consultora RGE Monitor, ayer mantuvo un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, y su comitiva. La reunión se concretó en la sede de las Naciones Unidas, luego de que el economista libertario diera su mensaje ante la Asamblea. Se trata del segundo encuentro que ambos mantuvieron durante este año. A mediados de marzo, Roubini visitó al mandatario argentino en la Casa Rosada. “Fue un gran honor conocer al presidente Milei de Argentina, un líder visionario que es un creador de políticas globales único en su generación, que restablece el éxito económico de su país y se convierte en un modelo a seguir en todo el mundo por tener el coraje de hacer ajustes fiscales y reformas estructurales de antemano”, dijo en esa oportunidad el economista.
4- El premio del Tesoro de EEUU
El presidente Javier Milei recibió el premio Ciudadano Global 2025, de parte del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. “Quiero agradecer especialmente tanto al presidente Donald Trump como al secretario Bessent por haber dado un espaldarazo de apoyo a la Argentina en momentos de alta incertidumbre. Se trata de un hito histórico en la relación de amistad de alianza estratégica entre nuestras dos naciones, que seguramente traerá beneficios mutuos para ambas partes y también para el conjunto del continente americano”, señaló anoche Milei durante su mensaje ante el Atlantic Council, organizador del encuentro. Tras enumerar las situaciones que heredó de la gestión justicialista de Alberto Fernández, el mandatario nacional indicó: “estamos comprometidos a defenderlo frente a los embates de la política, empecinada en tirarlo abajo. También, nos deshicimos del cepo cambiario, estamos consiguiendo paso a paso la plena normalización de nuestra economía. Y esto último lo hicimos en un año electoral, contra todo pronóstico, o sea, contra todos los manuales de la ortodoxia política. También justificó la decisión de aplicar la “motosierra” fiscal. “Como todo proceso de saneamiento en las cuentas públicas, debimos tomar medidas antipáticas en apariencia pero fundamentales para devolver al país a un sendero de crecimiento. Nosotros decidimos ir con la verdad, propusimos a la gente un cambio definitivo y dejar de insistir con las mismas fórmulas que nos llevaron al fracaso. Con mucho coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando, convencidos de que esta vez será diferente, precisamente porque nada de lo que estamos haciendo se ha intentado en nuestro país durante el último siglo”, fundamentó.