¿Dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Güemes?

Resumen para apurados
- San Martín recibe hoy a Güemes en La Ciudadela a las 18:30 por la fecha 27 de la Primera Nacional, con la meta de ganar para acercarse a la zona de Reducido.
- El Santo llega tras vencer a Chacarita pero sin triunfos en sus últimos dos juegos locales. Güemes acumula diez fechas sin ganar de visitante. Transmite LPF Play.
- El resultado será clave para las aspiraciones de ascenso del conjunto tucumano y determinante para la lucha de los santiagueños por salir de la zona baja.
Por la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional, San Martín recibirá a Güemes, con la premisa de seguir sumando para acercarse a los puestos de Reducido. Comenzará a las 18.30 y será transmitido por LPF Play.
El equipo que conduce Alejandro Orfila viene de vencer como visitante a Chacarita y ahora buscará los tres puntos en casa, algo que se le negó en los últimos dos juegos en La Ciudadela.
Para este juego ante los sanjuaninos, el DT "Santo" no podrá contar con el defensor Nicolás Ferreyra, que arrastra una lesión muscular, ni con el volante Jorge Juárez, que cumplirá la segunda de las tres fechas de suspensión que recibió luego de ser expulsado ante Deportivo Madryn, hace 15 días.
¿Dónde ver en vivo San Martín vs Güemes?
El partido comenzará a las 18.30 y será arbitrado por Lucas Cavallero. La televisación estará a cargo de la señal de streaming LPF Play. Es necesario completar un registro de usuario para acceder a la transmisión desde aquí.
Resultados en vivo de la fecha 27 de la Primera Nacional
Probables formaciones: San Martín vs Güemes
San Martín: Darío Sand; Víctor Salazar, Alejandro Galván, Ezequiel Parnisari y Nahuel Gallardo; Santiago Briñone, Laureano Rodríguez o Agustín Graneros y Gabriel Carabajal; Bruno Cabrera, Álvaro Veliez y Luca Arfaras. Director Técnico: Alejandro Orfila.
Güemes: Leandro Finochietto; Axel Bordón, Walter Juárez, Facundo Melillan y Marcelo Benítez; Fernando Godoy, Iván Ortigoza, Miltón Gerez y Gianfranco Baier; Santiago Sala y Juan Sánchez Sotelo. Director Técnico: Mario Gómez.
Televisión: LPF Play. Árbitro: Lucas Cavallero. Estadio: La Ciudadela.