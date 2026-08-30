DeportesSan Martín de Tucumán

¿Dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Güemes?

El conjunto tucumano hace dos juegos que no gana de local mientras que los santiagueños acumulan una racha negativa de 10 fuera de casa. Desde las 18.30, por LPF Play.

LUCHADO. El Santo consiguió un valioso triunfo ante Chacarita hace una semana, como visitante.
LUCHADO. El "Santo" consiguió un valioso triunfo ante Chacarita hace una semana, como visitante. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE MATÍAS NAPOLI ESCALERO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín recibe hoy a Güemes en La Ciudadela a las 18:30 por la fecha 27 de la Primera Nacional, con la meta de ganar para acercarse a la zona de Reducido.
  • El Santo llega tras vencer a Chacarita pero sin triunfos en sus últimos dos juegos locales. Güemes acumula diez fechas sin ganar de visitante. Transmite LPF Play.
  • El resultado será clave para las aspiraciones de ascenso del conjunto tucumano y determinante para la lucha de los santiagueños por salir de la zona baja.
Resumen generado con IA

Por la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional, San Martín recibirá a Güemes, con la premisa de seguir sumando para acercarse a los puestos de Reducido. Comenzará a las 18.30 y será transmitido por LPF Play.

El equipo que conduce Alejandro Orfila viene de vencer como visitante a Chacarita y ahora buscará los tres puntos en casa, algo que se le negó en los últimos dos juegos en La Ciudadela.

EN VIVO: San Martín se enfrenta a Güemes con la ilusión de acercarse al Reducido

EN VIVO: San Martín se enfrenta a Güemes con la ilusión de acercarse al Reducido

Para este juego ante los sanjuaninos, el DT "Santo" no podrá contar con el defensor Nicolás Ferreyra, que arrastra una lesión muscular, ni con el volante Jorge Juárez, que cumplirá la segunda de las tres fechas de suspensión que recibió luego de ser expulsado ante Deportivo Madryn, hace 15 días. 

¿Dónde ver en vivo San Martín vs Güemes?

El partido comenzará a las 18.30 y será arbitrado por Lucas Cavallero. La televisación estará a cargo de la señal de streaming LPF Play. Es necesario completar un registro de usuario para acceder a la transmisión desde aquí.

San Martín se enfrenta a Güemes con la obligación de ganar para volver a acercarse al Reducido

San Martín se enfrenta a Güemes con la obligación de ganar para volver a acercarse al Reducido

Resultados en vivo de la fecha 27 de la Primera Nacional

Probables formaciones: San Martín vs Güemes

San Martín: Darío Sand; Víctor Salazar, Alejandro Galván, Ezequiel Parnisari y Nahuel Gallardo; Santiago Briñone, Laureano Rodríguez o Agustín Graneros y Gabriel Carabajal; Bruno Cabrera, Álvaro Veliez y Luca Arfaras. Director Técnico: Alejandro Orfila.

La Ciudadela quiere volver a explotar y San Martín prepara beneficios para el partido contra Güemes

La Ciudadela quiere volver a explotar y San Martín prepara beneficios para el partido contra Güemes

Güemes: Leandro Finochietto; Axel Bordón, Walter Juárez, Facundo Melillan y Marcelo Benítez; Fernando Godoy, Iván Ortigoza, Miltón Gerez y Gianfranco Baier; Santiago Sala y Juan Sánchez Sotelo. Director Técnico: Mario Gómez.

Televisión: LPF Play. Árbitro: Lucas Cavallero. Estadio: La Ciudadela.

Temas Primera NacionalGüemes de Santiago del EsteroAlejandro Orfila
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