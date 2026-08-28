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La Ciudadela quiere volver a explotar y San Martín prepara beneficios para el partido contra Güemes

Los socios podrán sumar acompañantes a precio especial y los no socios tendrán populares y Pellegrini a $25.000.

CONVOCATORIA. Los hinchas de San Martín tendrán beneficios especiales para acompañar al equipo este domingo ante Güemes en La Ciudadela.
CONVOCATORIA. Los hinchas de San Martín tendrán beneficios especiales para acompañar al equipo este domingo ante Güemes en La Ciudadela. Foto de Archivo/LA GACETA.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín lanzó beneficios en entradas para socios y no socios para recibir este domingo a Güemes en La Ciudadela, buscando maximizar el apoyo de su público.
  • Los socios con cuota al día podrán comprar tickets extra con descuento, mientras que los no socios tendrán accesos a populares y tribuna Pellegrini por $25.000.
  • La directiva apunta a llenar el estadio en la recta final del campeonato para respaldar al plantel y afianzar el vínculo societario con su hinchada.
Resumen generado con IA

La propuesta es clara: que La Ciudadela vuelva a tener una gran convocatoria este domingo a las 18.30, cuando San Martín reciba a Güemes de Santiago del Estero. Para ese encuentro, el club lanzó una serie de beneficios destinados a sus socios, con la posibilidad de adquirir entradas adicionales a precio especial y facilitar así el ingreso de acompañantes al estadio.

Los socios abonados tendrán la posibilidad de comprar una entrada adicional a precio socio. La medida apunta a que quienes ya cuentan con su lugar asegurado puedan llevar a otra persona para compartir la jornada en La Ciudadela y acompañar al equipo en un partido importante por la recta final del campeonato.

Para los socios sin abono, el beneficio será todavía mayor: podrán adquirir hasta dos entradas a precio socio. Para acceder a esta posibilidad deberán tener la cuota correspondiente a agosto al día, una condición establecida por el club para poder hacer uso de la promoción.

La iniciativa también contempla a quienes todavía no forman parte de la masa societaria. Los no socios podrán comprar entradas para la tribuna Pellegrini y las populares a $25.000, mientras que, de acuerdo con lo informado por San Martín, el resto de los valores se mantiene sin modificaciones. De esta manera, el club busca ampliar las posibilidades para que el público acompañe al equipo este domingo.

El mensaje que acompaña la propuesta también apunta directamente a fortalecer el vínculo entre el club y su gente: “Más socios, más San Martín”. Con el equipo intentando darle continuidad al triunfo conseguido ante Chacarita y Güemes como próximo rival, la dirigencia puso en marcha una iniciativa que combina beneficios para los socios y una alternativa para quienes quieran acercarse a La Ciudadela.

Una invitación para volver a copar La Ciudadela

El partido frente a Güemes será este domingo y San Martín quiere que el estadio vuelva a tener un marco acorde a la importancia del encuentro. Los abonados podrán sumar un acompañante a precio socio, los socios sin abono tendrán hasta dos entradas con la cuota de agosto al día y los no socios contarán con populares y Pellegrini a $25.000. 

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