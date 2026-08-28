La Ciudadela quiere volver a explotar y San Martín prepara beneficios para el partido contra Güemes

La iniciativa también contempla a quienes todavía no forman parte de la masa societaria. Los no socios podrán comprar entradas para la tribuna Pellegrini y las populares a $25.000, mientras que, de acuerdo con lo informado por San Martín, el resto de los valores se mantiene sin modificaciones. De esta manera, el club busca ampliar las posibilidades para que el público acompañe al equipo este domingo.