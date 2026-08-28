La Ciudadela quiere volver a explotar y San Martín prepara beneficios para el partido contra Güemes

Resumen para apurados
- San Martín lanzó beneficios en entradas para socios y no socios para recibir este domingo a Güemes en La Ciudadela, buscando maximizar el apoyo de su público.
- Los socios con cuota al día podrán comprar tickets extra con descuento, mientras que los no socios tendrán accesos a populares y tribuna Pellegrini por $25.000.
- La directiva apunta a llenar el estadio en la recta final del campeonato para respaldar al plantel y afianzar el vínculo societario con su hinchada.
La propuesta es clara: que La Ciudadela vuelva a tener una gran convocatoria este domingo a las 18.30, cuando San Martín reciba a Güemes de Santiago del Estero. Para ese encuentro, el club lanzó una serie de beneficios destinados a sus socios, con la posibilidad de adquirir entradas adicionales a precio especial y facilitar así el ingreso de acompañantes al estadio.
Los socios abonados tendrán la posibilidad de comprar una entrada adicional a precio socio. La medida apunta a que quienes ya cuentan con su lugar asegurado puedan llevar a otra persona para compartir la jornada en La Ciudadela y acompañar al equipo en un partido importante por la recta final del campeonato.
Â¡Este domingo, a la cancha!ð¦ð¹— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) August 27, 2026
Para el prÃ³ximo partido ante GÃ¼emes de Santiago del Estero, tanto los socios abonados como los socios sin abono tendrÃ¡n beneficios exclusivos para adquirir entradas.
ð Beneficios:
â¢Socios Abonados: podrÃ¡n comprar una entrada adicional a precioâ¦ pic.twitter.com/53u7jqPrCh
Para los socios sin abono, el beneficio será todavía mayor: podrán adquirir hasta dos entradas a precio socio. Para acceder a esta posibilidad deberán tener la cuota correspondiente a agosto al día, una condición establecida por el club para poder hacer uso de la promoción.
La iniciativa también contempla a quienes todavía no forman parte de la masa societaria. Los no socios podrán comprar entradas para la tribuna Pellegrini y las populares a $25.000, mientras que, de acuerdo con lo informado por San Martín, el resto de los valores se mantiene sin modificaciones. De esta manera, el club busca ampliar las posibilidades para que el público acompañe al equipo este domingo.
Este domingo explota La Ciudadela ð¦ð¹— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) August 28, 2026
Para el prÃ³ximo partido en nuestro estadio, frente a GÃ¼emes (SdE), los socios Cirujas tendrÃ¡n el beneficio de adquirir una entrada extra a precio socio.
ð Beneficios:
â¢Socios Abonados: podrÃ¡n comprar una entrada adicional a precio socio.â¦ pic.twitter.com/8lUTDzfF5b
El mensaje que acompaña la propuesta también apunta directamente a fortalecer el vínculo entre el club y su gente: “Más socios, más San Martín”. Con el equipo intentando darle continuidad al triunfo conseguido ante Chacarita y Güemes como próximo rival, la dirigencia puso en marcha una iniciativa que combina beneficios para los socios y una alternativa para quienes quieran acercarse a La Ciudadela.
Una invitación para volver a copar La Ciudadela
El partido frente a Güemes será este domingo y San Martín quiere que el estadio vuelva a tener un marco acorde a la importancia del encuentro. Los abonados podrán sumar un acompañante a precio socio, los socios sin abono tendrán hasta dos entradas con la cuota de agosto al día y los no socios contarán con populares y Pellegrini a $25.000.