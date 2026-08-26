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San Martín recupera soldados: cuáles son los futbolistas que le darán más alternativas a Orfila de cara al duelo contra Güemes

El entrenador debe definir si realizará variantes respecto al "11" que le ganó a Chacarita y cortó una racha de cinco juegos sin sumar de a tres.

OBJETIVO. Orfila dialoga con el plantel; el DT ahora tiene más jugadores a disposición, pensando en la etapa definitoria del torneo.
OBJETIVO. Orfila dialoga con el plantel; el DT ahora tiene más jugadores a disposición, pensando en la etapa definitoria del torneo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán recibirá el domingo a Güemes con los regresos de Ferreyra y Graneros, buscando volver a la zona de Reducido.
  • Tras vencer a Chacarita y cortar una racha negativa, otros resultados del torneo relegaron al conjunto tucumano al décimo puesto de la tabla.
  • El triunfo en La Ciudadela resulta clave para no ceder terreno en el tramo decisivo de la Primera Nacional y pelear por el segundo ascenso.
Resumen generado con IA

San Martín acelera su preparación de cara a un partido que puede resultar determinante en su objetivo de meterse nuevamente en zona de Reducido. El equipo dirigido por Alejandro Orfila enfrentará el domingo, desde las 18.30, a Güemes, en un duelo que tendrá como árbitro a Lucas Cavallero.

El empate que el “Gaucho” consiguió el lunes frente a Atlético de Rafaela volvió a dejar al “Santo” fuera del grupo de equipos que, al final de la fase regular, accederán a los playoffs en los que se definirá el segundo ascenso. Además, el triunfo 1 a 0 de San Martín de San Juan sobre Nueva Chicago, en el encuentro que habían dejado pendiente por suspensión, modificó nuevamente la tabla de la zona B y ubicó al conjunto de La Ciudadela en el décimo puesto.

En ese escenario, el duelo del domingo adquiere todavía más importancia. San Martín necesita confirmar la recuperación que mostró contra “Chacarita” y, al mismo tiempo, recuperar terreno en una pelea que aparece cada vez más pareja.

Para Orfila, la buena noticia pasa por las alternativas que tendrá a disposición. Nicolás Ferreyra y Agustín Graneros cumplieron la fecha de suspensión y podrán volver a ser considerados para el encuentro contra Güemes. Sus regresos amplían el abanico de opciones del DT y le permiten evaluar modificaciones en un equipo que busca sostener el envión.

Orfila tiene varias alternativas para el duelo contra Güemes

A esas dos posibilidades se suman los buenos rendimientos que vienen mostrando Matías Ignacio García y “Caco” García. También Alan Cisnero aparece como una alternativa que puede ganar terreno en la consideración del técnico. La competencia interna, en ese sentido, aumenta justo cuando San Martín necesita encontrar respuestas para afrontar un tramo decisivo del torneo.

El objetivo inmediato está claro: ganar en casa para volver a meterse entre los equipos que avanzarán al Reducido. La tabla obliga a no dejar puntos en el camino y convierte cada jornada en una oportunidad, pero también en un riesgo para aquellos que no consiguen sumar de a tres.

En paralelo, Orfila todavía no podrá contar con Jorge Juárez, que recibió tres fechas de suspensión y aún debe cumplir dos.

San Martín tendrá por delante tres días de trabajo para definir el equipo. Orfila recuperará soldados, contará con jugadores que llegan en buen nivel y deberá decidir cuál es la mejor combinación para intentar dar otro paso en la recuperación.

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