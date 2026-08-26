San Martín recupera soldados: cuáles son los futbolistas que le darán más alternativas a Orfila de cara al duelo contra Güemes

El empate que el “Gaucho” consiguió el lunes frente a Atlético de Rafaela volvió a dejar al “Santo” fuera del grupo de equipos que, al final de la fase regular, accederán a los playoffs en los que se definirá el segundo ascenso. Además, el triunfo 1 a 0 de San Martín de San Juan sobre Nueva Chicago, en el encuentro que habían dejado pendiente por suspensión, modificó nuevamente la tabla de la zona B y ubicó al conjunto de La Ciudadela en el décimo puesto.