En descenso y con un conflicto salarial: así llega Güemes de Santiago del Estero al duelo con San Martín

Último en la tabla, con 14 derrotas, 43 goles recibidos y un plantel que reclama salarios adeudados desde mayo. El presente de Güemes de Santiago del Estero no necesita demasiadas explicaciones para dimensionar el momento que atraviesa. El “Gaucho” acumula problemas deportivos e institucionales, cambió de entrenador en tres oportunidades durante la temporada y ahora intenta encontrar una reacción que le permita escapar de la zona de descenso. En ese escenario aparece San Martín, que después de cortar una racha de cinco partidos sin ganar tendrá una oportunidad importante para darle continuidad al triunfo conseguido frente a Chacarita.