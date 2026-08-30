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EN VIVO: San Martín se enfrenta a Güemes con la ilusión de acercarse al Reducido

GOLEADOR. Luca Arfaras convirtió por duplicado frente a Chacarita y lleva tres goles en seis partidos con Orfila.
GOLEADOR. Luca Arfaras convirtió por duplicado frente a Chacarita y lleva tres goles en seis partidos con Orfila. MATÍAS NÁPOLI ESCALERO / ESPECIAL PARA LA GACETA

El "Santo" juega desde las 18.30 en La Ciudadela, con 35 puntos y la necesidad de sumar de a tres para no perder terreno.

Hace 2 Hs
14:20 hs

Beneficios para los hinchas de San Martín

14:18 hs

Milton Ríos, Nicolás Ferreyra y Alan Cisnero, ausentes por lesión

Milton Ríos, Nicolás Ferreyra y Alan Cisnero, ausentes por lesión
14:16 hs

Los convocados de San Martín para el partido de esta tarde

Lo que tenés que saber

San Martín llega en alza después de cortar ante Chacarita una racha de cinco partidos sin ganar y buscará aprovechar el envión para acercarse al Reducido, mientras que Güemes atraviesa un presente mucho más complicado: es el último de la zona, lleva diez encuentros sin triunfos y todavía no pudo ganar desde la llegada de Mario Gómez.

Temas Primera NacionalLa CiudadelaSan MartínGüemes de Santiago del EsteroAlejandro OrfilaLuca ArfarasCD de San MartínGabriel Carabajal
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