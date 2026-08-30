EN VIVO: San Martín se enfrenta a Güemes con la ilusión de acercarse al Reducido

Beneficios para los hinchas de San Martín
Este domingo explota La Ciudadela— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) August 28, 2026
Para el próximo partido en nuestro estadio, frente a Güemes (SdE), los socios Cirujas tendrán el beneficio de adquirir una entrada extra a precio socio.
Beneficios:
•Socios Abonados: podrán comprar una entrada adicional a precio socio.… pic.twitter.com/8lUTDzfF5b
Los convocados de Güemes para el duelo de esta tarde
Milton Ríos, Nicolás Ferreyra y Alan Cisnero, ausentes por lesión
Los convocados de San Martín para el partido de esta tarde
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) August 29, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Alejandro Orfila, para la fecha 27 del torneo.
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Lo que tenés que saber
San Martín llega en alza después de cortar ante Chacarita una racha de cinco partidos sin ganar y buscará aprovechar el envión para acercarse al Reducido, mientras que Güemes atraviesa un presente mucho más complicado: es el último de la zona, lleva diez encuentros sin triunfos y todavía no pudo ganar desde la llegada de Mario Gómez.