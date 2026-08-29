San Martín se enfrenta a Güemes con la obligación de ganar para volver a acercarse al Reducido

Nahuel Gallardo, que volvió a ser titular y atraviesa un momento importante dentro del equipo, puso el foco justamente en la necesidad de transformar la victoria frente al “Funebrero” en una racha. “Es fundamental sumar a tres para que valga lo del otro día en Chacarita”, sostuvo el lateral izquierdo, que además destacó la importancia de jugar en casa. “Nos tenemos que hacer fuertes porque La Ciudadela siempre fue un lugar para aprovechar con nuestra gente. Esperemos que vengan todos a apoyar para sacar una buena victoria”. Para Gallardo, el objetivo inmediato está claro: ganar ante su público y comenzar a construir “un envión anímico” que permita agarrar una buena racha.