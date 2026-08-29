San Martín se enfrenta a Güemes con la obligación de ganar para volver a acercarse al Reducido

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán recibe este domingo a Güemes en La Ciudadela a las 18:30 con la necesidad de ganar para acercarse a los puestos de clasificación al Reducido.
- El Santo cortó una racha de cinco partidos sin triunfos al vencer a Chacarita y recupera a Nicolás Ferreyra, ante un rival que marcha último y suma tres empates seguidos.
- A falta de diez fechas y con poco margen de error, un triunfo consolidará el envión anímico necesario para que el equipo vuelva a meterse en la zona de Reducido.
La victoria contra Chacarita abrió una puerta que San Martín necesita atravesar este domingo. El triunfo en Villa Maipú cortó una racha de cinco partidos sin ganar y le devolvió al equipo de Alejandro Orfila algo que venía buscando: confianza. Pero el envión tendrá verdadero valor si consigue sostenerlo en La Ciudadela, justamente frente a Güemes de Santiago del Estero, último de la zona B, en un partido que vuelve a poner al “Santo” frente a una obligación concreta: ganar.
El escenario de la tabla se modificó antes de que la pelota vuelva a rodar. Atlético de Rafaela le ganó al líder Tristán Suárez y llegó a 39 puntos, mientras que Deportivo Maipú cayó y quedó en 38. San Martín continúa con 35 unidades, fuera de los ocho puestos de Reducido, pero con la posibilidad de acercarse nuevamente si consigue sumar de a tres. Por eso, el encuentro de este domingo tiene un valor que excede los tres puntos: puede permitirle recuperar terreno y volver a mirar de cerca la zona de clasificación.
Nahuel Gallardo, que volvió a ser titular y atraviesa un momento importante dentro del equipo, puso el foco justamente en la necesidad de transformar la victoria frente al “Funebrero” en una racha. “Es fundamental sumar a tres para que valga lo del otro día en Chacarita”, sostuvo el lateral izquierdo, que además destacó la importancia de jugar en casa. “Nos tenemos que hacer fuertes porque La Ciudadela siempre fue un lugar para aprovechar con nuestra gente. Esperemos que vengan todos a apoyar para sacar una buena victoria”. Para Gallardo, el objetivo inmediato está claro: ganar ante su público y comenzar a construir “un envión anímico” que permita agarrar una buena racha.
Del otro lado aparece un Güemes que llega último, golpeado por su campaña y atravesado por una crisis institucional y salarial. El conjunto santiagueño cambió tres veces de entrenador y Mario Gómez todavía no consiguió ganar desde su llegada, aunque logró ordenar defensivamente al equipo. Sus últimos tres partidos fueron empates frente a Mitre, Chacarita y Atlético de Rafaela. El dato que San Martín deberá aprovechar está adelante: Güemes es el equipo más goleado de la zona, con 43 tantos recibidos.
El regreso de "Fosa" Ferreyra y la campaña para que los hinchas vuelvan a La Ciudadela
En San Martín también habrá un regreso importante. Nicolás Ferreyra vuelve a estar disponible después de cumplir la suspensión por acumulación de amarillas y podrá retomar su lugar en el equipo. El defensor habló desde el convencimiento de que el triunfo ante Chacarita puede marcar un punto de quiebre. “Quedan 10 finales”, avisó, y ubicó al duelo con Güemes dentro de esa cuenta regresiva. “Es el momento de que se nos dé”, agregó, mientras reconoció que el plantel se siente “un poco en deuda” con el hincha.
Esa deuda también explica el movimiento alrededor del partido. San Martín lanzó beneficios para buscar una gran convocatoria en La Ciudadela: los socios abonados pueden comprar una entrada adicional a precio socio, mientras que los socios sin abono pueden adquirir hasta dos si tienen la cuota de agosto al día.
Para los no socios, las populares y la tribuna Pellegrini cuestan $25.000. La intención del club es que el estadio vuelva a empujar al equipo en una instancia donde cada punto empieza a pesar.
Ferreyra, además, transmitió la confianza que existe puertas adentro pese a los resultados anteriores. “Todos estamos muy fuertes y positivos”, describió “Fosa” al hablar de las sensaciones del grupo, y aseguró que todos siguen trabajando como lo hicieron durante la mala racha. “Estamos convencidos de que ahora arranca nuestra buena etapa”, afirmó. Esa convicción deberá aparecer este domingo, cuando San Martín tenga la posibilidad de convertir el triunfo ante Chacarita en algo más que un alivio pasajero.
Con Atlético de Rafaela y Deportivo Maipú por delante en la tabla y el Reducido como objetivo, el “Santo” necesita volver a ganar en casa, hacerse fuerte con sus hinchas y empezar a darle forma a esa racha que sus propios jugadores ya imaginan. El margen es cada vez menor y la pelea exige regularidad. Este domingo, frente a un rival urgido, el equipo tendrá otra oportunidad para demostrar que Chacarita fue un verdadero punto de partida.