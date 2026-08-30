Camisetas renovadas, opiniones divididas: así recibieron los hinchas de Atlético Tucumán el nuevo diseño
Tras la presentación oficial de la indumentaria, los hinchas se acercaron a la tienda del José Fierro para verla en persona. La expectativa por la llegada, los valores en la web y la discusión estética sobre los modelos de Kappa.
El anuncio de las nuevas camisetas de Atlético Tucumán rápidamente se hizo sentir en los pasillos del Monumental José Fierro. El viernes se habían presentado los modelos titular y alternativo que vestirá el “Decano” y la curiosidad empujó a decenas de hinchas hacia la tienda oficial del club, ubicada en el sector de plateas, la intención era una sola: ver de cerca la tela, apreciar los detalles y decidir si valía la pena adquirirlas.
La misma escena se repitió durante toda la jornada en el punto de venta ubicado en 25 de Mayo y Chile. Varios simpatizantes entraban con entusiasmo y salían casi al instante con la cara larga al enterarse de que todavía no había stock disponible. Desde el local confirmaron que las prendas llegarán dentro de una o dos semanas. Por ahora, la comercialización se concentra en la tienda digital.
Aprobación y cautela
Los flamantes modelos generaron opiniones divididas, aunque con un balance mayormente positivo. Para algunos fanáticos, la marca italiana volvió a acertar. Facundo, uno de los socios presentes en el estadio, calificó el lanzamiento con la nota más alta: “Diez, diez puntos”, aseguró, y agregó que el precio le parece justo: “Es lo que vale. Kappa viene sacando buenas casacas”. Sobre la etapa anterior, sumó que “con Umbro se pasó una buena época, pero estos también lo vienen haciendo bien”. Contó, además, que compra la camiseta todos los años, y que en esta oportunidad se acercó también a consultar por indumentaria infantil. Un rubro que suele tener poca disponibilidad entre las marcas oficiales, según explicó.
Otros, en cambio, prefieren no arriesgarse hasta tener las prendas frente a sus ojos. La venta web resuelve la ansiedad de algunos, aunque no siempre disipa las dudas. Un ejemplo fue Sebastián, quien ya adquirió la suplente a través de la página oficial de la marca, pero se dio una vuelta por DK Manía con la intención de observar la tradicional. “No me convencía tanto en las fotos”, admitió. De todos modos, su fidelidad a las clásicas lo llevó a darle otra oportunidad: “Siempre hay que bancar las celestes y blancas”.
El debate por el diseño
Como en cada estreno, el diseño despertó opiniones encontradas. El modelo alternativo, de color azul oscuro y con la particularidad de llevar el escudo de la institución en el centro del pecho, dividió las preferencias de inmediato. Manuel Agüero fue uno de los que compartió su mirada al respecto: “La celeste sí me gustó, pero la azul con el escudo en el medio no me convence”, señaló. Y le hizo un pedido a la marca: “Está bien, pero preferiría que innove más”.
La continuidad de la firma también fue tema de charla. Daniel Elías, otro de los simpatizantes que se acercaron para ver las nuevas camisetas, opinó sobre el paso de Kappa por la institución: “De esta marca me gustaron más las camperas que lo demás, pero dentro de todo está bien”. Y sobre una eventual continuidad del vínculo, fue claro: “Preferiría que siga. Depende de qué marca la reemplace. Para que venga una berreta, mejor que se quede esta”.
Aunque no todos compartieron el mismo entusiasmo. Uno de los hinchas consultados no ocultó su antipatía por la marca italiana: ni se había molestado en ver la nueva camiseta, ni formaba parte de los curiosos que aguardaban para conocerla, y dejó en claro que espera que este sea su último ciclo en el “Decano”.
Precios y venta online
Quienes no deseen esperar el arribo de las camisetas al local del estadio, la comercialización se concentra de forma exclusiva a través del sitio web kappastore.com.ar. Las camisetas oficiales fueron lanzadas a un precio de $134.999, con una opción de financiación de hasta seis cuotas sin interés de $22.500. La tienda digital ofrece además el beneficio de envío gratuito a todo el país. Los hinchas, mientras tanto, deberán seguir el rastreo de sus encomiendas o esperar unos días más para ver la nueva piel colgada en las vitrinas del club.