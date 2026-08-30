Camisetas renovadas, opiniones divididas: así recibieron los hinchas de Atlético Tucumán el nuevo diseño

Los flamantes modelos generaron opiniones divididas, aunque con un balance mayormente positivo. Para algunos fanáticos, la marca italiana volvió a acertar. Facundo, uno de los socios presentes en el estadio, calificó el lanzamiento con la nota más alta: “Diez, diez puntos”, aseguró, y agregó que el precio le parece justo: “Es lo que vale. Kappa viene sacando buenas casacas”. Sobre la etapa anterior, sumó que “con Umbro se pasó una buena época, pero estos también lo vienen haciendo bien”. Contó, además, que compra la camiseta todos los años, y que en esta oportunidad se acercó también a consultar por indumentaria infantil. Un rubro que suele tener poca disponibilidad entre las marcas oficiales, según explicó.