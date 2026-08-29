Sin ella en la cancha, pero con ella en la cabeza: así vivió Tucumán Rugby el título de "Vicky" Sauze
Como todo el hockey tucumano, el club redujo su actividad para que las familias siguieran la final por TV. En medio del partido entre dos bloques del "Verdinegro", entrenadores y jugadoras que compartieron con la mediocampista en distintas etapas cuentan sus vivencias junto a la campeona del mundo.
El escenario en la sede de Tucumán Rugby era bastante distinto al de cualquier otro fin de semana del año. La suspensión de todos los partidos de las divisiones formativas e infantiles, para que las familias pudieran ver por televisión la final del Mundial de hockey, dejó al club con una concurrencia menor que la habitual. Solo se disputaron los encuentros de la Intermedia y la Primera, en un sábado que, en cualquier otro contexto, habría sido uno más.
Pero no era uno más. Horas antes, en la otra punta del mundo, Las Leonas se habían consagrado campeonas, y en ese plantel estaba Victoria Sauze, aquella chica que comenzó a jugar en ese mismo predio, con esa misma camiseta, antes de convertirse en una de las mejores del planeta.
Alfredo “Fredy” Ortega fue uno de sus primeros entrenadores, cuando “Vicky” todavía jugaba en Quinta. “Le quedaban dos años de Quinta todavía, pero la subí a Primera. Empezó a jugar y no volvió más a Quinta”, recuerda. La imagen que conserva de esos años no es solo la de una jugadora precoz, sino la de una joven que prácticamente vivía en el club: participaba en las colonias, les ganaba a los varones al fútbol y salía primera en las pruebas de natación. “Era muy comprometida y competitiva. Eso le sirvió también para alcanzar el nivel al que llegó“, destaca el entrenador.
El vínculo con el club jamás se cortó. Ortega volvió a tenerla bajo sus órdenes en el Súper 8 disputado en Santiago del Estero en 2023, cuando Sauze ya era una jugadora consagrada. “Tenerla a ella era un lujo. La seguridad con la pelota... no la perdía nunca, salía jugando entre dos o tres por el medio campo”, describe.
Sol Retondo, una de las actuales capitanas del plantel, compartió cancha con ella en ese mismo torneo, y todavía hoy siente el peso de haber jugado al lado de una medallista olímpica que luego se convertiría en campeona del mundo: “Jugar con alguien de ese nivel es algo muy lindo, es una experiencia única. Te genera mucha confianza, te eleva, porque una tiene que estar a la altura para dar los pases, para las recepciones, para todo lo que implica el juego”. Y con la consagración todavía fresca, no esconde la emoción: “Sabemos el esfuerzo que ha hecho para estar ahí. Desde muy chica se fue a Buenos Aires, dejó atrás a la familia, los amigos, el club, muchas cosas importantes para lograr ese sueño”.
Facundo López, quien actualmente dirige el bloque D, tuvo a su cargo a “Vicky” el año pasado, cuando volvió por unos meses al club. Su regreso provocó un impacto que él mismo califica de ‘revolucionario’: “Se sumó en el tramo final del torneo y fue muy inesperado. Le tocó compartir con jugadoras que ya conocía y otras más chicas; en las más jóvenes dejó una experiencia muy grata y motivación para seguir luchando por sus objetivos”. “Es una jugadora muy profesional: desde su llegada y entrada en calor hasta la concentración previa y durante el partido. También se destaca por su manera de comunicarse y transmitir su experiencia y tranquilidad al grupo. Es muy respetuosa y motiva mucho al resto. Es un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones”, agrega.
Antes de ella, el camino hacia la elite era mucho más difícil de imaginar. Pero con el ejemplo de la surgida en el “Verdinegro”, las jóvenes se animan a soñar. “En estos últimos años se está dando que muchas jugadoras tucumanas asisten a concentraciones nacionales, y eso está muy bueno. En nuestro club hay jugadoras en el circuito nacional desde muy jóvenes que tienen ese sueño, y creo que es muy posible llegar al máximo nivel del deporte”, indica López.
Ortega, por su parte, sostiene que la provincia viene de un tiempo de “capa caída” en los seleccionados, aunque el “efecto Sauze” continua generando expectativas en las más pequeñas. “Estamos tratando de volver al nivel nacional con los clubes, pero tener ahí una Leona que ahora es campeona del mundo moviliza: cuando viene ella, el club se llena de las chiquitas de infantiles, todo el mundo viene a verla. Siempre se acerca a los entrenamientos a saludar, ha dado un par de clínicas también con mucha concurrencia“, explica.
Aunque el predio de Tucumán Rugby haya tenido este sábado menos gente que de costumbre, hubo algo imposible de medir: el orgullo de que una campeona del mundo salió de ahí. En esas mismas canchas, en esos mismos vestuarios y en ese mismo club, años atrás, una joven pasaba sus días sin dejar nunca de soñar con momentos como los de ayer.