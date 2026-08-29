Sin ella en la cancha, pero con ella en la cabeza: así vivió Tucumán Rugby el título de "Vicky" Sauze

Facundo López, quien actualmente dirige el bloque D, tuvo a su cargo a “Vicky” el año pasado, cuando volvió por unos meses al club. Su regreso provocó un impacto que él mismo califica de ‘revolucionario’: “Se sumó en el tramo final del torneo y fue muy inesperado. Le tocó compartir con jugadoras que ya conocía y otras más chicas; en las más jóvenes dejó una experiencia muy grata y motivación para seguir luchando por sus objetivos”. “Es una jugadora muy profesional: desde su llegada y entrada en calor hasta la concentración previa y durante el partido. También se destaca por su manera de comunicarse y transmitir su experiencia y tranquilidad al grupo. Es muy respetuosa y motiva mucho al resto. Es un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones”, agrega.