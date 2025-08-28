Cita en el teatro Alberdi: encuentro Infanto-juvenil de Danzas Hilda Ganem

La organizadora destaca que “no se discrimina ningún estilo dancístico, ni se condiciona la participación; queremos que se vean los diferentes métodos de enseñanza, las características culturales de cada contexto de origen, para posicionar este campo artístico”. “Este año daremos becas de capacitación de instituciones muy prestigiosas del país: dos para el Campus Danza Bariloche, de febrero de 2026; otras en clásico y contemporáneo en el Taller de Verano de Sabrina Whener Piccolo; una para participar del Certamen 10º Danza Encuentro de Salta; y tres para perfeccionar en clásico en el DanzaImpulso de Salta. También habrá becas para el Cloche Capacitación y Cloche Certamen Internacional 2026, en Carlos Paz”, agregó.