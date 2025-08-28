Cita en el teatro Alberdi: encuentro Infanto-juvenil de Danzas Hilda Ganem

Esta noche, desde las 20.30 y en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), la Fundación Bajo Jardín realizará el 9º Encuentro Infanto-juvenil de Danzas Hilda Ganem, del que participarán 14 escuelas de baile de diferentes localidades de Tucumán, con la presencia de 170 estudiantes y 27 maestros en total, en los distintos números y estilos.
“La oportunidad de acceder gratuitamente a este evento no competitivo tiene como propósito compartir trabajos coreográficos e interactuar entre todos, unidos por la vocación por la danza. Será un espacio más para la práctica escénica, fundamental en la educación de bailarines con miras a profesionalizarse, en un clima propicio para el desarrollo de la creatividad y para repensar y crecer en este arte sin las presiones por ser evaluados”, sostiene Alejandra Deza.
La organizadora destaca que “no se discrimina ningún estilo dancístico, ni se condiciona la participación; queremos que se vean los diferentes métodos de enseñanza, las características culturales de cada contexto de origen, para posicionar este campo artístico”. “Este año daremos becas de capacitación de instituciones muy prestigiosas del país: dos para el Campus Danza Bariloche, de febrero de 2026; otras en clásico y contemporáneo en el Taller de Verano de Sabrina Whener Piccolo; una para participar del Certamen 10º Danza Encuentro de Salta; y tres para perfeccionar en clásico en el DanzaImpulso de Salta. También habrá becas para el Cloche Capacitación y Cloche Certamen Internacional 2026, en Carlos Paz”, agregó.
Cuatro becas
En esta última competencia, realizada recientemente en Córdoba, discípulos de la Fundación Bajo Jardín lograron cuatro becas de perfeccionamiento. Así, Violeta Osatinsky del Castillo (foto) irá a la North County Academy of Dance de Oklahoma, Estados Unidos; al curso de capacitación y concurso “Alta Danza Elevate” de Paraguay y a Danzaimpulso de Salta el próximo año. Y Tomás Eneas Jozami participar de una nueva edición del curso de capacitación Cloche 2026.
A su vez, la delegación volvió con nueve medallas. Agostina Rodrigo, Violeta y Tomás ganaron medalla de bronce en sus variaciones del repertorio clásico; Agustina González Villagrán logró la medalla de plata en su variación del repertorio clásico; el trío conformado por Luana Nerea Díaz, Luz Barros Giménez y Alejandrina Toll Bringas, el bronce en repertorio clásico y la plata en contemporáneo; y Valentina Borsini, Jozami y Osatinsky del Castillo, plata con sus variaciones de contemporáneo. Las coreografías premiadas se presentarán esta noche.