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Sherman Mendoza, el campeón tucumano que enseña a farmear aura

El Kakas combina humor, redes y disciplinas artísticas mientras comparte los trucos que, según él, ayudan a sumar presencia.

ACTITUD. El campeón tucumano apuesta al movimiento de la cabeza. captura de video
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Hace 3 Hs

No cualquiera puede farmear aura. Hace falta actitud, presencia, una mandíbula bien marcada y, si es posible, un as bajo la manga. Al menos esa es la fórmula de El Kakas, también conocido como Sherman Mendoza, quien tiene credenciales para hablar del asunto: ganó el Torneo de Farmeada de Aura de Tucumán.

Su presentación tampoco escapa al personaje. Dice que su nombre es El Kakas, aunque admite otra identidad. “También soy conocido a veces como Sherman Mendoza, por mis padres”, contó. Explicar de dónde salió su apodo parece difícil. “Es una larga y asquerosa historia que los seguidores más fieles conocen. Si ustedes quieren respuestas, búsquenlas, que las van a encontrar. Bajo su responsabilidad”, dijo.

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Entre el humor, las redes sociales y distintas expresiones artísticas, Sherman construyó un personaje difícil de encerrar en una sola definición. Tampoco parece demasiado preocupado por encontrarla.

Sobre su futuro, confesó: “No entiendo hacia dónde voy ni de dónde vengo, pero lo importante es que tenemos vida y salud, aunque sea física”.

Su plan, por ahora, es bastante más sencillo que definir un destino. El arte seguirá allí. “Voy hacia donde la vida me lleve. Yo me dedico al arte, siempre lo hice y probablemente siempre lo haré, así tenga que vivir bajo un puente”, afirmó.

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Las artes escénicas, las artes plásticas y las redes sociales forman parte de ese universo. “Algunas más polémicas, otras menos polémicas. Un poco de esto y un poco de aquello”, describió.

No todo, sin embargo, queda expuesto. “Hay una esfera que es la que muestro y después está esa parte específica a la que no pueden entrar”, explicó.

Cómo se farmea el aura

Llegado el momento de compartir los secretos de su especialidad, El Kakas empezó por lo elemental. “Voy a pasar unos cuantos tips para farmear aura y ser el mejor en el rubro”, anunció.

El primer paso es el “six seven”. Para ejecutarlo, según explicó, hacen falta dos manos. “Si tienen una sola, por favor, busquen un ayudante que les preste el brazo”, recomendó en tono de humor negro. Después aparece el “mewing”, una técnica que, dentro de su particular manual, tiene un objetivo claro. “Hay que marcar la mandíbula. Cuanto más marcada tengan la mandíbula, mejor: más aura”, aseguró.

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Pero la técnica no alcanza. También entran en juego la actitud, el flow y la imaginación. “Farmear aura es absorber energía, pero también captar atención. El que más roba atención, el que más presencia tiene, gana”, definió.

La clave, de todos modos, está en no mostrar todas las cartas demasiado pronto. “Si ustedes empiezan con todo desde el principio, después ya no queda nada con qué sorprender”, explicó.

Por eso recomendó reservar algo especial para el momento indicado. “Es muy, muy importante tener un as bajo la manga. No importa qué sea: un vestuario, un movimiento o algo característico de ustedes que los diferencie”, señaló.

En su caso, ese elemento distintivo puede estar a simple vista. “Por ejemplo, está el cabello. Todo va sumando”, contó.

“SHHH”, EN SILENCIO. El Kakas posa con el dedo sobre los labios, uno de los gestos con los que juega en las batallas y refuerza su estilo. “SHHH”, EN SILENCIO. El Kakas posa con el dedo sobre los labios, uno de los gestos con los que juega en las batallas y refuerza su estilo.

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La fórmula se completa con una cuota de osadía y pocas reglas a respetar. “La cuestión es empezar a mezclar y animarse a lo que sea. Anímense. La vida es una sola”, concluyó, en un consejo de corte filosófico.

Farmear.lol

El aura se vuelve juego

El fenómeno de “farmear aura” ya tiene su propio videojuego. Farmear.lol es una propuesta desarrollada en Argentina que lleva las batallas de gestos y movimientos al mundo digital. Se puede jugar desde el navegador, tanto en computadoras como en celulares, sin necesidad de instalar programas.

El juego enfrenta a dos participantes en tiempo real. A través de la cámara del dispositivo y sistemas de seguimiento de movimiento y visión por computadora, reconoce los gestos que realiza cada jugador y asigna puntajes según la velocidad, el ritmo y la precisión.

La primera versión cuenta con cinco desafíos inspirados en memes y tendencias de internet: “6/7”, “Mewing”, “No te rías”, “Espejo” y “Baile del Griddy”. También permite buscar rivales de manera aleatoria o crear salas privadas para competir con amigos.

Detrás del proyecto están Andrés Waisberg, Fernando Pardo, Alejandro González y Nico Saraintaris, vinculados a los estudios Polenta y LCB Game Studio. Por ahora, Farmear.lol es gratuito.

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