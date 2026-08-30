Sherman Mendoza, el campeón tucumano que enseña a farmear aura

El primer paso es el “six seven”. Para ejecutarlo, según explicó, hacen falta dos manos. “Si tienen una sola, por favor, busquen un ayudante que les preste el brazo”, recomendó en tono de humor negro. Después aparece el “mewing”, una técnica que, dentro de su particular manual, tiene un objetivo claro. “Hay que marcar la mandíbula. Cuanto más marcada tengan la mandíbula, mejor: más aura”, aseguró.