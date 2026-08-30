Una antología de voces poéticas

Refiere que la inclusión de Pezzoni, siendo que no es poeta, se debe a su importancia decisiva: “lector y artífice de una propuesta cultural sólida, construida sobre la base de las mejores tradiciones locales, en diálogo con las expresiones representativas de otras culturas y otras lenguas”. Y agrega: “logró consolidar desde Sudamericana los criterios de transgresión y normalización que habían formulado los intelectuales de la revista Sur. Tuvo, además, la mirada y el oído atentos a las novedades de los escritores latinoamericanos y europeos; se manifestó sensible a las propuestas de Alejandra Pizarnik o Alberto Girri y a las expresiones del “true fiction” en los textos de Truman Capote; consolidó los legados de Jorge Luis Borges y de Julio Cortázar”.