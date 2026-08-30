Una antología de voces poéticas

COMPILACIÓN
LOS POETAS EN SUS VOCES
MARÍA MINELLONO
(Vinciguerra – Buenos Aires)
“Yo aprendí de Enrique Pezzoni nuevos modos para pensar el mundo literario por la lectura y el trato personal con muchos escritores, pero además fue él quien me avisó sobre la apertura de Concursos Docentes en la Facultad de Humanidades (UNLP), con su expresa indicación de presentarme para la Cátedra de Literatura Argentina”. Tal es el tono cálido y agradecido que recorre las hospitalarias páginas de Los poetas en sus voces, de la ensayista y poeta María Minellono.
Su índice ofrece la medida de la amplitud y riqueza de los poetas con los que la autora dialoga, aunque ella misma aclara que, por razones de espacio, no han podido integrarse todos los nombres calificados, y que el material que brinda no es necesariamente el más representativo, ya que algunos son autores de poemarios posteriores acaso más significativos.
Así, en esta suerte de antología, Minellono dialoga con Roberto Juarroz, Susana Thénon, Jorge Calvetti, Raúl Aráoz Anzoátegui, Olga Orozco, Alberto Girri, Francisco Madariaga, Alfredo Veiravé, Rafael Felipe Oteriño, Ana Emilia Lahitte, Rodolfo Alonso y Javier Villafañe.
Refiere que la inclusión de Pezzoni, siendo que no es poeta, se debe a su importancia decisiva: “lector y artífice de una propuesta cultural sólida, construida sobre la base de las mejores tradiciones locales, en diálogo con las expresiones representativas de otras culturas y otras lenguas”. Y agrega: “logró consolidar desde Sudamericana los criterios de transgresión y normalización que habían formulado los intelectuales de la revista Sur. Tuvo, además, la mirada y el oído atentos a las novedades de los escritores latinoamericanos y europeos; se manifestó sensible a las propuestas de Alejandra Pizarnik o Alberto Girri y a las expresiones del “true fiction” en los textos de Truman Capote; consolidó los legados de Jorge Luis Borges y de Julio Cortázar”.
Los poetas en sus voces –acaso una paráfrasis deliberada de El texto y sus voces del admirado Pezzoni- ofrece un excelente compendio, admirablemente escrito, de las entrevistas generadas de la oralidad y con la dinámica de un encuentro realizado en base a preguntas, respuestas y repreguntas, “sin red” –como se lee en la contratapa- “ni apoyaturas por fuera del objetivo de informar y recrear un espacio para el conocimiento de los poetas”.
© LA GACETA
FERNANDO SÁNCHEZ SORONDO.
PERFIL
María Minellono es profesora y doctora en Letras. Ha publicado De la voz al papel, de reciente aparición, donde vuelca sus entrevistas a narradores y ensayistas en la transición democrática. También es autora de los poemarios Vigilia, La intemperie y De las exiguas flores.