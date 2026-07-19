Una compilación de divertidas complicidades

Lo primero que deslumbra en esta fascinante antología de ensayos y cartas compilada por Adriana Amante sobre la vida, obra y milagros de Sylvia Molloy sobre sus amigos escritores muertos en su diálogo con Enrique Pezzoni: pocas veces he leído algo tan cómplice, divertido, brillante y fraterno como esas cartas que van y vienen con una alegría talentosa y genial: Enrique la llama “Mi querida Kalina”, “Miss Kulina Peedaxis”, “Musa mistonga”, “mi querida Percantina”, etcétera; y ella, “Darling”. Pezzoni le escribe: “Mi Musha Mistonga: No sabés la cantidad de cartas que te escribí y que me fueron devueltas… Querida mía: Estoy admirado y muerto de envidia por ta these. Es un trabajo fenomenal y lleno de inteligencia. … Dios mío, si alguna vez yo pudiera escribir un libro así...”; “Mi amorosa adorada: te quiero y escribime enseguida, Enrique”.