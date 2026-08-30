Recrear alguna forma de multilateralidad *

De una manera u otra el asunto de los problemas supranacionales va a estar sobre la mesa en la próxima década. Es una consecuencia de la actual economía global, de las comunicaciones y del transporte y la movilidad. Los Estados-nación ya son interdependientes, como son las diferentes empresas dentro de un determinado mercado. Es natural buscar el equilibrio que solamente el comercio libre puede proporcionar. EE. UU. está reaccionando en contra de pagar costos por ser la primera economía y se queja de que existen otros jugadores que no juegan limpio, que subsidian para aprovechar el acceso a sus mercados, que aprovechan las regulaciones ambientales para seguir contaminando. Pero su solución es patear el tablero. Ahora, ¿quién se hará cargo de los problemas globales?