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Los Pumas perdieron en Jujuy y relegaron su lugar en el ranking mundial

El conjunto nacional recibió el apoyo de una multitud en tierras jujeñas. El resultado final fue 27 a 21 a favor de los visitantes.

Los Pumas perdieron frente a Australia.
Los Pumas perdieron frente a Australia.
Por Nahuel Toledo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los Pumas cayeron 27-21 ante Australia en Jujuy tras un inicio adverso y errores defensivos que sellaron la victoria de los Wallabies.
  • Pese a quedar 12-0 abajo, Argentina descontó con tries de Prisciantelli, Moro y Wenger, pero no logró revertir la contundencia del conjunto visitante.
  • La caída relegó a la Selección al octavo puesto del ranking mundial de cara a la revancha que disputarán el próximo fin de semana en Mendoza.
Resumen generado con IA

Jujuy retumbó a ritmo de carnavalito, pero la alegría no fue completa. En un estadio teñido de pasión y prácticamente repleto, Los Pumas cayeron frente a Australia por 27 a 21 en una tarde donde la ilusión chocó de frente contra la eficacia de los Wallabies.

El arranque del partido no fue nada prometedor para el seleccionado argentino. Apenas transcurrían 6 minutos cuando el hooker visitante, Brandon Paenga-Amos, vulneró la defensa local apoyando el primer try del encuentro para poner el marcador 5 a 0 en contra.

La desorientación inicial le costó cara al conjunto albiceleste. Sin tiempo para acomodarse en la cancha, a los 10 minutos Carter Gordon volvió a apoyar en el ingoal argentino y estiró la ventaja para Australia a un lapidario 12 a 0.

Sin embargo, la reacción no tardó en llegar para encender a las tribunas del estadio 23 de Agosto. A los 14 minutos, Gerónimo Prisciantelli acortó distancias al firmar el primer try de Los Pumas, dejando el resultado parcial en 12 a 7.

El trámite del encuentro continuó siendo frenético y cambiante. A los 20 minutos, Fraser McReight capitalizó una nueva incursión ofensiva de los oceánicos y apoyó un nuevo try para alejarse 19 a 7.

Aquellos primeros 20 minutos expusieron un desarrollo impreciso, marcado por constantes infracciones y falencias defensivas de ambos lados. No obstante, la diferencia fundamental radicó en la contundencia de los australianos cada vez que pisaron los metros finales.

El punto de inflexión del primer tiempo llegó a los 24 minutos. El wing australiano Harry Potter vio la tarjeta amarilla tras cometer una infracción táctica para cortar un ataque prometedor del elenco nacional.

Con un jugador más en la cancha durante diez minutos, se abrió una ventana inmejorable para la remontada argentina. Pese a la superioridad numérica, Los Pumas pecaron de falta de claridad, no lograron capitalizar el momento y se retiraron de ese tramo sin sumar un solo punto.

El empuje argentino encontró recompensa a los 37 minutos del primer tiempo mediante una potente arremetida del octavo Joaquín Moro, quien quebró la resistencia visitante para apoyar el try que ajustó el tanteador 19 a 14.

Cuando parecía que la brecha se acortaba antes del descanso, un penal concedido en la última jugada le permitió a Australia sumar tres puntos más e irse al vestuario con una ventaja de 22 a 14.

El entretiempo regaló una fiesta de color y tradición local, donde los ritmos de carnavalitos invadieron el campo de juego. De cara al complemento, el cuerpo técnico argentino movió el banco y Efraín Elías ingresó en reemplazo de Tomás Lavanini.

La postura albiceleste en el reinicio fue arrolladora. A los 7 minutos del segundo tiempo, Prisciantelli volvió a apoyar la ovalada en el ingoal en lo que era el descuento, pero la jugada fue anulada por un pase forward previo decretado por el árbitro. Ese tramo del partido también marcó el final del partido de Francisco Moreno. El tucumano, de buen desempeño en el pack de fowards, salió del campo reemplazado por Tomás Rapetti.

Lejos de caerse anímicamente, Los Pumas sostuvieron la presión en campo rival y tres minutos más tarde alcanzaron el ansiado try a través del pilar Boris Wenger, dejando a la Argentina a solo un punto de distancia: 22 a 21.

La respuesta visitante llegó nuevamente. En su primera incursión seria del segundo tiempo, Tom Hooper volvió a llegar al ingoal para sellar el 27 a 21 definitivo a favor del seleccionado oceánico.

Hasta el silbato final, el combinado nacional empujó con más corazón que juego en busca de la hazaña, pero el marcador no se volvió a alterar.

Autocrítica

En zona mixta, Prisciantelli reconoció que el cúmulo de errores no forzados le permitió a Australia "llevarse una victoria" de sueño jujeño.

"No podemos permitir que esto vuelva a suceder y por suerte tenemos revancha", dijo en referencia al partido del próximo fin de semana contra el mismo rival en Mendoza.

Paso atrás

Esta amarga derrota en Jujuy provocó que Los Pumas sean desplazados del séptimo lugar del ranking mundial. Con este resultado hubo un enfoque. Australia quedó en el séptimo puerto y Argentina en el octavo.

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