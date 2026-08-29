Los Pumas perdieron en Jujuy y relegaron su lugar en el ranking mundial

La postura albiceleste en el reinicio fue arrolladora. A los 7 minutos del segundo tiempo, Prisciantelli volvió a apoyar la ovalada en el ingoal en lo que era el descuento, pero la jugada fue anulada por un pase forward previo decretado por el árbitro. Ese tramo del partido también marcó el final del partido de Francisco Moreno. El tucumano, de buen desempeño en el pack de fowards, salió del campo reemplazado por Tomás Rapetti.