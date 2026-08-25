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Un medio británico ubicó a Tomás Albornoz entre los mejores aperturas del mundo: qué puesto ocupa

El jugador de Los Pumas fue destacado por el medio británico Planet Rugby y quedó por encima de varias figuras internacionales.

Tomás Albornoz lleva una temporada en Francia.
Tomás Albornoz lleva una temporada en Francia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El medio británico Planet Rugby ubicó al apertura tucumano de Los Pumas, Tomás Albornoz, como el cuarto mejor número 10 del mundo por su destacada actuación internacional.
  • Albornoz se ganó la titularidad en Toulon y la Selección, superando a figuras como Handre Pollard tras brillar en el histórico triunfo ante los British and Irish Lions.
  • Al ser el único argentino en el Top 10 mundial, su consolidación en la élite afianza una posición históricamente determinante para el futuro del juego de Los Pumas.
Resumen generado con IA

Tomás Albornoz continúa consolidándose entre la élite del rugby internacional. El apertura tucumano de Los Pumas fue ubicado como el cuarto mejor número 10 del mundo en un ranking elaborado por el medio especializado británico Planet Rugby.

El reconocimiento llega después de dos temporadas en las que el jugador formado en Tucumán Rugby logró afianzarse tanto en el seleccionado argentino como en el rugby europeo. Según destacó la publicación, Albornoz “ha sido imparable” en diferentes momentos durante ese período.

Su crecimiento también quedó reflejado en la competencia por la titularidad. En Toulon consiguió imponerse sobre el italiano Paolo Garbisi, mientras que en Los Pumas se adueñó de la camiseta número 10 por delante de Santiago Carreras.

Planet Rugby también recordó una de las actuaciones que terminó de instalarlo en el plano internacional: la histórica victoria argentina sobre los British and Irish Lions en 2025. Aquella noche, Albornoz acertó todos sus envíos a los postes y además apoyó un try al comienzo del segundo tiempo.

El tucumano quedó solamente por detrás de tres figuras: el francés Matthieu Jalibert, el escocés Finn Russell y el sudafricano Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Su cuarto lugar adquiere todavía mayor dimensión por los nombres que aparecen detrás. Albornoz superó en la clasificación a aperturas como Romain Ntamack, Fin Smith y los campeones del mundo Handre Pollard y Manie Libbok.

El Top 10 de los mejores aperturas del mundo

  • Matthieu Jalibert (Francia)
  • Finn Russell (Escocia)
  • Sacha Feinberg-Mngomezulu (Sudáfrica)
  • Tomás Albornoz (Argentina)
  • Romain Ntamack (Francia)
  • Fin Smith (Inglaterra)
  • Manie Libbok (Sudáfrica)
  • Ruben Love (Nueva Zelanda)
  • Handre Pollard (Sudáfrica)
  • Paolo Garbisi (Italia)

    • Así, Albornoz aparece como el único argentino dentro del Top 10 y se instala entre los nombres más destacados del rugby mundial en una posición históricamente determinante para Los Pumas.

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