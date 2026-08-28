Por qué el Súper Rugby Américas se volvió fundamental para ampliar la base de Los Pumas

El salto puede medirse en apenas unas semanas. Francisco Moreno, Faustino Sánchez Valarolo, Juan Penoucos y Nicolás Roger disputaron el Súper Rugby Américas durante esta temporada y hoy estarán entre los 23 de Los Pumas que enfrentarán a Australia, desde las 16, en el estadio 23 de Agosto de Jujuy. Los dos primeros serán titulares; los otros dos esperarán su oportunidad desde el banco. Son cuatro casos recientes de un fenómeno mucho mayor: el torneo continental se convirtió en un escalón cada vez más importante para ampliar la base del seleccionado argentino.