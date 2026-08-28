Por qué el Súper Rugby Américas se volvió fundamental para ampliar la base de Los Pumas
Cuatro jugadores que disputaron la última temporada del torneo estarán hoy frente a Australia en Jujuy. El certamen se consolidó como un escalón clave para generar nuevas alternativas para el seleccionado argentino.
Resumen para apurados
- Cuatro jugadores del Súper Rugby Américas integran hoy el plantel de Los Pumas que enfrenta a Australia en Jujuy, reflejando el rol clave del torneo para nutrir al seleccionado.
- Desde la llegada de Felipe Contepomi, 21 de los 23 debutantes surgieron de franquicias continentales como Dogos XV, Pampas y Tarucas tras su paso por el rugby de clubes.
- El certamen se consolida como el puente principal para el desarrollo profesional en la región, impulsando el recambio generacional y la exportación de figuras hacia Europa.
El salto puede medirse en apenas unas semanas. Francisco Moreno, Faustino Sánchez Valarolo, Juan Penoucos y Nicolás Roger disputaron el Súper Rugby Américas durante esta temporada y hoy estarán entre los 23 de Los Pumas que enfrentarán a Australia, desde las 16, en el estadio 23 de Agosto de Jujuy. Los dos primeros serán titulares; los otros dos esperarán su oportunidad desde el banco. Son cuatro casos recientes de un fenómeno mucho mayor: el torneo continental se convirtió en un escalón cada vez más importante para ampliar la base del seleccionado argentino.
La formación elegida por Felipe Contepomi permite dimensionar esa influencia más allá de quienes participaron de la edición 2026. Boris Wenger, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Gerónimo Prisciantelli también tienen pasado en el rugby de franquicias sudamericano y estarán desde el arranque. Entre los relevos aparecen Leonel Oviedo, Tomás Rapetti, Efraín Elías y Agustín Moyano, entre otros nombres que recorrieron previamente ese camino.
Los cuatro casos más recientes muestran, además, diferentes maneras de utilizar la competencia. Moreno acumuló 27 partidos entre Cobras Brasil Rugby y Tarucas durante las temporadas 2025 y 2026. El tucumano, que dio sus primeros pasos en Lince y desde los 15 años continuó su formación en Universitario, fue una de las piezas de la franquicia del NOA antes de recibir su primera oportunidad internacional. Debutó frente a Sudáfrica y hoy volverá a ocupar la camiseta número 3.
Sánchez Valarolo ya había tenido su estreno con Los Pumas en 2025, pero continuó jugando en Dogos XV durante esta temporada. El centro fue una de las figuras del conjunto cordobés y llegó hasta las instancias decisivas del campeonato antes de reincorporarse al seleccionado. Hoy volverá a ser titular con la camiseta número 12.
Penoucos ofrece otro ejemplo del salto directo. El tercera línea acumuló 23 encuentros con Pampas durante las temporadas 2025 y 2026. Frente a Sudáfrica ingresó desde el banco y tuvo su debut internacional. Contepomi volvió a incluirlo entre los relevos para enfrentar a los Wallabies.
Roger completa el grupo. Su relación con la competencia es todavía más extensa: pasó por Peñarol Rugby, Selknam y Tarucas y, tras su experiencia en Europa, regresó este año al torneo para reforzar a Dogos XV durante la parte decisiva de la temporada. Hoy llevará la camiseta número 22.
Un escalón hacia Los Pumas
Los cuatro nombres permiten observar el presente, pero los números muestran que el fenómeno es estructural. Según un relevamiento publicado por el propio Súper Rugby Américas, desde que Contepomi asumió como entrenador principal, 23 jugadores habían debutado en Los Pumas hasta mediados de agosto. De ellos, 21 tuvieron previamente un paso por la Superliga Americana de Rugby o el actual SRA. Las únicas excepciones fueron Francisco Coria Marchetti y Juan Martín Scelzo.
La lista incluye a Pedro Delgado, Wenger, Oviedo, Franco Molina, Elías, Moyano y Sánchez Valarolo, con pasado en Dogos XV; Bautista Bernasconi, Rapetti, Penoucos, Nicolás D'Amorim, Moro, Grondona, Justo Piccardo, Benjamín Elizalde, Santiago Pernas y Prisciantelli, vinculados a Pampas; además de Benítez Cruz, Moreno, Roger y Bautista Pedemonte, que recorrieron otras franquicias.
El recorrido no termina necesariamente con la llegada al seleccionado. Para varios, el torneo también funcionó como plataforma hacia Europa. Moro pasó de Pampas a Leicester Tigers; Rapetti continuó en Toulouse; Wenger llegó a Harlequins y Grondona siguió su carrera en Bristol. Moreno recorrerá ahora un camino similar: después de su temporada con Tarucas y de irrumpir en Los Pumas, se incorporará a Newcastle Red Bulls.
La estructura, además, continúa ampliándose. En 2026 Argentina contó con cuatro franquicias -Pampas, Dogos XV, Tarucas y Capibaras XV-, multiplicando los lugares disponibles para que jugadores provenientes de los clubes tengan competencia profesional antes de dar el siguiente salto.
El partido de hoy vuelve a ofrecer una fotografía de ese proceso. Cuatro de los 23 elegidos por Contepomi jugaron el Súper Rugby Américas esta misma temporada y varios más pasaron anteriormente por la competencia. Mientras Los Pumas buscan ampliar su base, el torneo continental empieza a consolidarse como uno de los principales puentes entre el rugby argentino de clubes, el seleccionado y la alta competencia internacional.