Natación y Tucumán Rugby, frente a frente: un clásico que promete llevarse todas las miradas
Los dos protagonistas de los últimos años se enfrentarán por la tercera fecha del Regional del NOA. Cristian Fernández e Isaías Courel anticiparon un duelo cerrado y explicaron cómo administran un calendario cargado de objetivos.
Resumen para apurados
- Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia se enfrentarán este domingo a las 16 en Marcos Paz por la tercera fecha del Regional del NOA para afianzarse como candidatos al título.
- Ambos finalistas de la última edición llegan con planteles amplios para competir en simultáneo en el torneo local y en las instancias decisivas del Torneo del Interior.
- El duelo pondrá a prueba la intensidad y rotación de ambos equipos, perfilando al principal aspirante a la cima en un certamen marcado por la paridad y la exigencia física.
Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby volverán a encontrarse en uno de los partidos que promete concentrar las miradas de la tercera fecha del Regional del NOA. Dos equipos acostumbrados a pelear arriba, que se conocen de memoria y que llegan con una misma ambición: sostenerse como protagonistas en un torneo que, en apenas dos jornadas, ya dejó en claro que no entregará demasiadas concesiones.
El encuentro está previsto para el domingo, a las 16, en la cancha de Tucumán Rugby. Para Cristian Fernández, head coach de Natación, el desafío aparece en medio de una temporada especialmente exigente. El “Blanco” ya conquistó el Anual tucumano y dentro de dos semanas disputará la final del Torneo del Interior B, mientras intenta avanzar también en el Regional.
“El año fue planteado con estos grandes compromisos porque desde el primer momento decidimos ir por todo”, explicó Fernández. Esa decisión obligó al cuerpo técnico a ampliar la base de jugadores para afrontar simultáneamente los diferentes frentes. “Sabíamos que necesitábamos un plantel amplio para estar a la altura de las exigencias”, agregó.
El presente de Natación, de todas maneras, no nació esta temporada. Fernández entiende que la continuidad entre los principales animadores del rugby tucumano es consecuencia de un proceso iniciado hace más de una década. El trabajo con juveniles, la formación individual y el sentido de pertenencia permitieron construir una generación que lleva varios años compitiendo en Primera.
Ahora aparece Tucumán Rugby, un rival que representa una medida importante. “Es un partido muy especial, de esos que a todos nos gusta jugar. Incentiva un poquito más de lo normal y creo que será muy duro hasta el último momento”, anticipó Fernández.
Del otro lado existe una lectura similar. Isaías Courel, head coach de Tucumán Rugby, considera que la paridad observada durante las primeras jornadas no representa una excepción, sino que probablemente se convierta en la característica del campeonato.
“La tónica de todo el Regional va a ser esa, con partidos ajustados. Por lo que pasó en los últimos años uno puede decir que determinado equipo es favorito, pero la realidad demuestra que eso ya no aplica”, sostuvo. Para Courel, ese equilibrio vuelve al torneo más atractivo, pero también aumenta la exigencia: “No podemos dar un centímetro”.
Tucumán Rugby mantiene además una búsqueda que comenzó desde la pretemporada: aumentar la intensidad y el tiempo neto de juego. Aunque el entrenador reconoce que durante el Regional sus registros estuvieron cerca de los 28 o 29 minutos, la intención sigue siendo correr más y darle mayor continuidad al juego.
La temporada también obliga a administrar objetivos. Al igual que Natación, el conjunto de Marcos Paz tiene al Torneo del Interior entre sus grandes aspiraciones. Sin embargo, Courel evita mirar más allá del desafío inmediato.
“Queremos ganar todo, pero para ganar todo tenés que pensar fin de semana a fin de semana. El objetivo que tenemos hoy se llama Natación. La semana que viene será Huirapuca y después será Duendes”, afirmó.
En un Regional que ya exhibió una marcada paridad, los dos vuelven a cruzarse. Natación quiere prolongar un año en el que decidió competir por todo; Tucumán Rugby pretende imponer el volumen y la intensidad que persigue desde enero. Los antecedentes pueden marcar tendencias, pero ambos entrenadores coinciden en algo: esta vez, difícilmente haya margen para relajarse.