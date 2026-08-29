Natación y Tucumán Rugby, frente a frente: un clásico que promete llevarse todas las miradas

Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby volverán a encontrarse en uno de los partidos que promete concentrar las miradas de la tercera fecha del Regional del NOA. Dos equipos acostumbrados a pelear arriba, que se conocen de memoria y que llegan con una misma ambición: sostenerse como protagonistas en un torneo que, en apenas dos jornadas, ya dejó en claro que no entregará demasiadas concesiones.