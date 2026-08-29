“Era el día que estaba esperando”: la emoción del padre de Victoria Sauze tras verla campeona del mundo

Ricardo Sauze estaba convencido. Incluso cuando Países Bajos se puso en ventaja y la final comenzó a complicarse, el padre de Victoria Sauze mantuvo la confianza. Había viajado para acompañar a su hija y terminó siendo testigo privilegiado de una jornada que quedará para siempre en la historia de su familia: la consagración de Las Leonas como campeonas del mundo.