Majo Granatto y Agos Alonso tras la gloria de Las Leonas: "Salimos a jugarle de igual a igual a un equipazo y las vimos asustadas"
Luego de la histórica consagración por penales ante Países Bajos en Amstelveen, las protagonistas albicelestes contaron la intimidad de la remontada. María José Granatto, autora del gol decisivo del empate que forzó la definición, remarcó la insistencia del equipo, mientras que Agos Alonso destacó la personalidad para superar viejos tropiezos y superar a las locales en su propia casa.
Resumen para apurados
- Las Leonas se consagraron campeonas mundiales tras vencer por penales 3-1 a Países Bajos en Amstelveen, luego de empatar 1-1 con un gol agónico de Majo Granatto.
- Tras arrancar en desventaja por un gol de Jansen, el seleccionado insistió hasta igualar en el último cuarto, revirtiendo el recuerdo de duras derrotas previas ante las locales.
- El histórico triunfo en suelo neerlandés reafirma el liderazgo internacional del hockey argentino y suma la tercera estrella mundial para el seleccionado femenino.
La gloria mundialista de Las Leonas no solo se construyó en los penales, sino en la convicción de un equipo que nunca bajó los brazos. Tras remontar el 1-0 adverso en el último cuarto, el seleccionado argentino de hockey sobre césped derrotó 3-1 a Países Bajos en la definición por penales australianos y conquistó la tercera estrella en el estadio de Amstelveen. Con el aporte clave de jugadoras históricas y figuras decisivas como María José Granatto y Agos Alonso, la Argentina volvió a firmar una gesta inolvidable en suelo neerlandés.
El trámite de la final demandó una mezcla de templanza y pura cabeza. Tras un inicio de paridad absoluta en la primera mitad, las neerlandesas lograron ponerse en ventaja a falta de solo 47 segundos para el descanso largo mediante un córner corto ejecutado por Yibbi Jansen. Sin embargo, en la segunda mitad la Argentina tomó fuerza, arrinconó a Países Bajos con varias jugadas de peligro y forzó la hazaña en la recta final del partido.
Las declaraciones de la goleadora definitiva
La gran heroína del tiempo reglamentario fue María José Granatto. Después de insistir sin cesar mediante reiterados córners cortos y jugadas de ataque directo, "Majo" apareció en el último cuarto para mandar la bocha al fondo de la red y establecer el 1-1 que desató la fiesta y llevó la definición a los penales australianos. Allí, las definiciones letales de Granatto, Zoe Díaz y Brisa Bruggesser, sumadas a las intervenciones de Cristina Cosentino en el arco, le dieron el ansiado trofeo ecuménico al conjunto nacional.
Tras la coronación, Majo Granatto revivió el agónico momento de la igualdad y puso en valor el esfuerzo de todo el grupo: “Veníamos intentando, intentando, intentando y tenía que entrar de cualquier manera. Creo que fue un partido que jugamos bien, salimos a jugar con intensidad", afirmó la número 10 sobre los reiterados intentos de gol, que en total sumaron siete córners cortos.
"Hicimos las cosas muy bien desde el principio y bueno, ese fue el resultado de todo un equipo que empujó”, señaló. Asimismo, recordó la convicción interna que impulsó la consagración: “Nosotras lo sentíamos. Sabíamos que era un grupo que podía pelear muy alto y que aspiraba y soñaba en grande; hoy es el resultado de eso”.
Entre risas y antes de sumarse a los festejos con el resto del plantel, la delantera se refirió al nuevo documental que sumará la etapa mundialista y la coronación de gloria de Las Leonas: “Hay mucho para contar, hay que tener cuidado”, refiriéndose a las cámaras que seguirán los intensos festejos de las campeonas.
Agos Alonso afirmó la superioridad anímica y técnica del equipo
Por su parte, la volante Agos Alonso valoró el recorrido del equipo para llegar a la cima y remarcó la enorme personalidad demostrada frente a la potencia local: “Creo que es el esfuerzo de todas, de las 20 y de todas las que hicieron este proceso", señaló. La jugadora recordó la frustración del anterior partido en casa y como esa nostalgia se veía revertida. "Se me viene a la cabeza el 0-4 contra Holanda en nuestra casa, en Santiago del Estero; un durísimo partido que nos llevamos en contra. De ahí para adelante construimos un equipo, mejoramos lo que teníamos que mejorar y así termina”, agregó con emoción.
Con la medalla colgada en el pecho y la emoción a flor de piel, Alonso analizó el planteo táctico y el temple albiceleste en la final que no se achicó ante el anterior campeón: “Salimos a jugarles de igual a igual a un equipo que sabemos que es un equipazo. Nos le animamos todo el partido; por momentos las vimos hasta asustadas", agregó.
"Tuvimos mucho dominio, mucha personalidad y lo jugamos con un carácter increíble. Queríamos que sea así: si lo íbamos a perder o si lo íbamos a ganar, queríamos ser nosotras dentro de la cancha, y creo que lo demostramos”, sentenció la joven sobre la presencia de un equipo que se mostró firme hasta el final.