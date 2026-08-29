Majo Granatto y Agos Alonso tras la gloria de Las Leonas: "Salimos a jugarle de igual a igual a un equipazo y las vimos asustadas"

Agos Alonso afirmó la superioridad anímica y técnica del equipo

Por su parte, la volante Agos Alonso valoró el recorrido del equipo para llegar a la cima y remarcó la enorme personalidad demostrada frente a la potencia local: “Creo que es el esfuerzo de todas, de las 20 y de todas las que hicieron este proceso", señaló. La jugadora recordó la frustración del anterior partido en casa y como esa nostalgia se veía revertida. "Se me viene a la cabeza el 0-4 contra Holanda en nuestra casa, en Santiago del Estero; un durísimo partido que nos llevamos en contra. De ahí para adelante construimos un equipo, mejoramos lo que teníamos que mejorar y así termina”, agregó con emoción.