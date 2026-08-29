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Video: la reacción de Luciana Aymar tras el título mundial de Las Leonas

La mejor jugadora de la historia del hockey argentino celebró con lágrimas la consagración de Argentina ante Países Bajos.

Luciana Aymar.
Luciana Aymar.
Hace 13 Min

Luciana Aymar vivió con emoción la nueva consagración mundial de Las Leonas. Después de la definición por penales que le dio el título a Argentina frente a Países Bajos, “Lucha” levantó los brazos y no pudo contener las lágrimas.

La rosarina, emblema histórico del seleccionado y campeona mundial en Perth 2002 y Rosario 2010, siguió atentamente la definición y explotó con el desenlace.

23 años después de protagonizar la primera estrella, Aymar celebró desde otro lugar una nueva página dorada de Las Leonas.

La reacción de Luciana Aymar al campeonato del mundo de Las Leonas

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