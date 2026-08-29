Video: la reacción de Luciana Aymar tras el título mundial de Las Leonas

Luciana Aymar vivió con emoción la nueva consagración mundial de Las Leonas. Después de la definición por penales que le dio el título a Argentina frente a Países Bajos, “Lucha” levantó los brazos y no pudo contener las lágrimas.
La rosarina, emblema histórico del seleccionado y campeona mundial en Perth 2002 y Rosario 2010, siguió atentamente la definición y explotó con el desenlace.
23 años después de protagonizar la primera estrella, Aymar celebró desde otro lugar una nueva página dorada de Las Leonas.
La reacción de Luciana Aymar al campeonato del mundo de Las Leonas
Â¡Â¡LLORE LUCHA, LLORE!! Â¡LA EMOCIÃN DE LUCIANA AYMAR CON LA HISTÃRICA CONSAGRACIÃN DE LAS LEONAS COMO CAMPEONAS DEL MUNDO!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026
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