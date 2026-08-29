Las Leonas van por la gloria ante Países Bajos: el apasionante camino que las llevó hasta la final del mundo

El camino albiceleste comenzó en el Grupo B con un empate 1 a 1 ante Estados Unidos, seguido de valiosas victorias por 3 a 2 frente a Alemania y 2 a 0 contra Escocia. Ya en la segunda fase (Grupo F), la solvencia no decayó: un contundente 3 a 0 ante España selló la clasificación anticipada a semifinales, mientras que un sobrio 0 a 0 contra Bélgica aseguró el liderazgo del grupo.