Las Leonas van por la gloria ante Países Bajos: el apasionante camino que las llevó hasta la final del mundo

Resumen para apurados
- Las Leonas jugarán este sábado 29 de agosto la final del Mundial 2026 ante Países Bajos en Amstelveen, en busca de un nuevo título ecuménico.
- El seleccionado albiceleste alcanzó la definición de forma invicta tras superar 1-0 a Australia en semifinales con un gol clave de Julieta Jankunas.
- Argentina intentará conquistar su tercera Copa del Mundo de la historia frente a su clásico rival, tras las consagraciones logradas en 2002 y 2010.
Las Leonas volvieron a hacerlo. El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped alcanzó una nueva final de la Copa del Mundo 2026. Tras superar un recorrido exigente e invicto, las dirigidas por Fernando Ferrara definirán el título este sábado 29 de agosto frente a Países Bajos en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen.
El camino albiceleste comenzó en el Grupo B con un empate 1 a 1 ante Estados Unidos, seguido de valiosas victorias por 3 a 2 frente a Alemania y 2 a 0 contra Escocia. Ya en la segunda fase (Grupo F), la solvencia no decayó: un contundente 3 a 0 ante España selló la clasificación anticipada a semifinales, mientras que un sobrio 0 a 0 contra Bélgica aseguró el liderazgo del grupo.
De menor a mayor y con la valla invicta
La solidez defensiva se transformó en la gran bandera deL plantel, que hilvanó una racha brillante de arcos en cero encabezada por la arquera Cristina "la China" Cosentino. Las actuaciones colectivas consolidaron una estructura impenetrable que les permitió atravesar ambas instancias de grupos sin conocer la derrota.
En la previa del cruce decisivo de semifinales, la volante Agostina Alonso resumió con precisión el sentir del vestuario tras afrontar partidos de altísimo nivel. “El equipo fue creciendo partido a partido, fue de menor a mayor y llegamos en un muy buen nivel a estos duelos importantes. Y eso nos unió incluso más como grupo”, señaló, destacando la evolución del plantel.
La batalla ante Australia y el pasaje a la gloria
El choque de semifinales enfrentó a Argentina con Australia en el Belfius Hockey Arena de Wavre. En un encuentro sumamente parejo, luchado y táctico, la paridad se mantuvo durante tres cuartos gracias a la firmeza de las defensas y intervenciones clave de Cosentino ante los córneres cortos de las oceánicas.
El desahogo llegó apenas iniciado el último período. A los dos minutos, una brillante jugada preparada a la salida de un córner corto —asociada entre Agustina Gorzelany, Sofía Cairo y Julieta Jankunas— terminó en el desvío goleador de Jankunas para marcar el 1 a 0 definitivo.
El premio a la constancia y la gran cita
El tramo final del encuentro ante las australianas demandó máxima concentración, incluyendo momentos de tensión arbitral con revisiones de video en los últimos segundos. Sin embargo, la ventaja se mantuvo y el silbatazo final desató el festejo argentino, ratificando el trabajo de preparación encarado durante meses.
Para Alonso, este logro refleja plenamente el compromiso empeñado desde el primer día. “Creo que es el resultado de muchísimo esfuerzo, porque es la semifinal que veníamos a buscar. El camino recorrido fue el planeado, fue el que queríamos, fue por el cual entrenamos tanto tiempo”, expresó la jugadora albiceleste.
Las Leonas buscarán levantar su tercera Copa del Mundo tras las conquistas de Perth 2002 y con la histórica cita de Rosario 2010. Con el antecedente del subcampeonato de 2022, el clásico ante Países Bajos será el escenario perfecto para intentar escribir una nueva página dorada en el deporte nacional.