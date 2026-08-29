DeportesHockey

Las Leonas van por la gloria ante Países Bajos: el apasionante camino que las llevó hasta la final del mundo

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped demostró carácter, solvencia defensiva y un crecimiento constante que lo deposita en una nueva definición mundialista.

Las Leonas llegan a la final contra Países Bajos invictas.
Las Leonas llegan a la final contra Países Bajos invictas. Foto: Olivier Hoslet / EFE / EPA. Imagen: 2/2
Por Luisina Acosta Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Las Leonas jugarán este sábado 29 de agosto la final del Mundial 2026 ante Países Bajos en Amstelveen, en busca de un nuevo título ecuménico.
  • El seleccionado albiceleste alcanzó la definición de forma invicta tras superar 1-0 a Australia en semifinales con un gol clave de Julieta Jankunas.
  • Argentina intentará conquistar su tercera Copa del Mundo de la historia frente a su clásico rival, tras las consagraciones logradas en 2002 y 2010.
Resumen generado con IA

Las Leonas volvieron a hacerlo. El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped alcanzó una nueva final de la Copa del Mundo 2026. Tras superar un recorrido exigente e invicto, las dirigidas por Fernando Ferrara definirán el título este sábado 29 de agosto frente a Países Bajos en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen.

Cómo juega Países Bajos, el histórico rival de Las Leonas que enfrentará hoy en la final del Mundial

Cómo juega Países Bajos, el histórico rival de Las Leonas que enfrentará hoy en la final del Mundial

El camino albiceleste comenzó en el Grupo B con un empate 1 a 1 ante Estados Unidos, seguido de valiosas victorias por 3 a 2 frente a Alemania y 2 a 0 contra Escocia. Ya en la segunda fase (Grupo F), la solvencia no decayó: un contundente 3 a 0 ante España selló la clasificación anticipada a semifinales, mientras que un sobrio 0 a 0 contra Bélgica aseguró el liderazgo del grupo.

De menor a mayor y con la valla invicta

La solidez defensiva se transformó en la gran bandera deL plantel, que hilvanó una racha brillante de arcos en cero encabezada por la arquera Cristina "la China" Cosentino. Las actuaciones colectivas consolidaron una estructura impenetrable que les permitió atravesar ambas instancias de grupos sin conocer la derrota.

En la previa del cruce decisivo de semifinales, la volante Agostina Alonso resumió con precisión el sentir del vestuario tras afrontar partidos de altísimo nivel. “El equipo fue creciendo partido a partido, fue de menor a mayor y llegamos en un muy buen nivel a estos duelos importantes. Y eso nos unió incluso más como grupo”, señaló, destacando la evolución del plantel.

La batalla ante Australia y el pasaje a la gloria

El choque de semifinales enfrentó a Argentina con Australia en el Belfius Hockey Arena de Wavre. En un encuentro sumamente parejo, luchado y táctico, la paridad se mantuvo durante tres cuartos gracias a la firmeza de las defensas y intervenciones clave de Cosentino ante los córneres cortos de las oceánicas.

El desahogo llegó apenas iniciado el último período. A los dos minutos, una brillante jugada preparada a la salida de un córner corto —asociada entre Agustina Gorzelany, Sofía Cairo y Julieta Jankunas— terminó en el desvío goleador de Jankunas para marcar el 1 a 0 definitivo.

El premio a la constancia y la gran cita

El tramo final del encuentro ante las australianas demandó máxima concentración, incluyendo momentos de tensión arbitral con revisiones de video en los últimos segundos. Sin embargo, la ventaja se mantuvo y el silbatazo final desató el festejo argentino, ratificando el trabajo de preparación encarado durante meses.

Para Alonso, este logro refleja plenamente el compromiso empeñado desde el primer día. “Creo que es el resultado de muchísimo esfuerzo, porque es la semifinal que veníamos a buscar. El camino recorrido fue el planeado, fue el que queríamos, fue por el cual entrenamos tanto tiempo”, expresó la jugadora albiceleste.

Las Leonas buscarán levantar su tercera Copa del Mundo tras las conquistas de Perth 2002 y con la histórica cita de Rosario 2010. Con el antecedente del subcampeonato de 2022, el clásico ante Países Bajos será el escenario perfecto para intentar escribir una nueva página dorada en el deporte nacional.

Temas Las LeonasLiga Mundial de HockeyPaíses Bajos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las Leonas golearon a España y están en semifinales del Mundial: las claves de la victoria

Las Leonas golearon a España y están en semifinales del Mundial: las claves de la victoria

Cuándo juegan Las Leonas contra Australia por las semifinales del Mundial 2026

Cuándo juegan Las Leonas contra Australia por las semifinales del Mundial 2026

Cómo juega Países Bajos, el histórico rival de Las Leonas que enfrentará hoy en la final del Mundial

Cómo juega Países Bajos, el histórico rival de Las Leonas que enfrentará hoy en la final del Mundial

Juegan Las Leonas la final del mundo: horario, dónde ver y las claves de un cruce histórico

Juegan Las Leonas la final del mundo: horario, dónde ver y las claves de un cruce histórico

Mundial de Hockey 2026: a qué hora juegan Las Leonas y Los Leones este lunes

Mundial de Hockey 2026: a qué hora juegan Las Leonas y Los Leones este lunes

Lo más popular
Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo
1

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú
2

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios
3

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

¿Qué está haciendo Manzur?
4

¿Qué está haciendo Manzur?

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro
5

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro

Ranking notas premium
¿Qué está haciendo Manzur?
1

¿Qué está haciendo Manzur?

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse
2

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
3

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares
4

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares

Por qué el sueldo ya no alcanza y las familias viven a crédito
5

Por qué el sueldo ya no alcanza y las familias viven a crédito

Más Noticias
Juegan Las Leonas la final del mundo: horario, dónde ver y las claves de un cruce histórico

Juegan Las Leonas la final del mundo: horario, dónde ver y las claves de un cruce histórico

Alerta meteorológica amarilla y naranja en el NOA por vientos de hasta 120 kilómetros por hora

Alerta meteorológica amarilla y naranja en el NOA por vientos de hasta 120 kilómetros por hora

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: las provincias que podrían recibir lluvias intensas

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: las provincias que podrían recibir lluvias intensas

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Comentarios