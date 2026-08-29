Cómo mejorar el scoring financiero para acceder a créditos y otros productos bancarios

Cómo mejorar el scoring cuidando el historial crediticio

Para tener un historial crediticio y, por lo tanto, un scoring, primero es necesario tener existencia en el mundo bancario. Una persona sin un perfil es un cliente del que no se tiene información y, por lo tanto, no hay certezas sobre su posibilidad de pago. La ausencia de datos dificulta el otorgamiento de productos como tarjetas, por ejemplo. El segundo paso es tener tarjetas y cuentas bancarias y utilizarlas, pagando siempre dentro de los plazos estipulados.