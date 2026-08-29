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Cómo mejorar el scoring financiero para acceder a créditos y otros productos bancarios

Un buen scoring financiero puede abrir la puerta a mejores condiciones de financiación.

Cómo mejorar el scoring financiero para acceder a créditos y otros productos bancarios
Imagen generada con la inteligencia artificial de ChatGPT
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Bancos recomiendan en Argentina cuidar el scoring financiero mediante el pago puntual de deudas para poder acceder a créditos hipotecarios y mejores condiciones de financiamiento.
  • El puntaje evalúa el riesgo y la conducta de pago. Para construirlo, se requiere operar en el sistema bancario, abonar servicios a término y evitar el sobreendeudamiento.
  • Mantener un historial crediticio sólido y datos actualizados resulta determinante para calificar a préstamos a largo plazo y obtener tasas más convenientes a futuro.
Resumen generado con IA

El scoring financiero es una herramienta o medidor que utilizan los bancos y entidades financieras para evaluar el comportamiento de una persona frente al crédito. A partir de una agrupación de datos –como historial de pagos, deudas pendientes y cumplimiento de obligaciones– se puede calcular un puntaje que estima el riesgo y la capacidad de pago que tiene un usuario para otorgarle un préstamo, una tarjeta o una mayor y mejor financiación.

¿Por qué el scoring es clave para el crédito hipotecario?

¿Por qué el scoring es clave para el crédito hipotecario?

Es importante prestar atención al puntaje del scoring financiero, porque puede determinar si un banco otorga o no un préstamo, un crédito hipotecario u otros productos financieros. Un historial con deudas impagas o un alto endeudamiento puede dificultar el acceso a estos productos. Mantener las obligaciones al día, en cambio, puede ayudar. Ante una futura necesidad de financiación, aumentan las posibilidades de acceder a mejores condiciones.

Cómo mejorar el scoring cuidando el historial crediticio

Para tener un historial crediticio y, por lo tanto, un scoring, primero es necesario tener existencia en el mundo bancario. Una persona sin un perfil es un cliente del que no se tiene información y, por lo tanto, no hay certezas sobre su posibilidad de pago. La ausencia de datos dificulta el otorgamiento de productos como tarjetas, por ejemplo. El segundo paso es tener tarjetas y cuentas bancarias y utilizarlas, pagando siempre dentro de los plazos estipulados.

¿Por qué el Banco Nación bajó el scoring para los créditos hipotecarios?: el análisis de un especialista

¿Por qué el Banco Nación bajó el scoring para los créditos hipotecarios?: el análisis de un especialista

Pagar servicios también es importante para cuidar el scoring financiero, porque las empresas informan casos de deudores y los bancos pueden conocer estos datos, restando puntos al historial financiero.

Utilizar las tarjetas de crédito inteligentemente es una buena decisión para mejorar el scoring, por lo que no es buena idea sobreendeudarse. El BBVA, por ejemplo, recomienda diversificar los créditos adquiriendo un préstamo pequeño que se pueda pagar para que empiece a haber un registro de la capacidad del cliente.

Cinco consejos para subir tu scoring

El BBVA da algunos consejos para lograr incrementar el scoring:

- Estar al día con las finanzas y hacer los pagos a tiempo.

- Corregir cualquier error que veas en tu informe crediticio: una buena idea es verificar tus informes crediticios en todas las agencias de crédito argentinas.

- Tener actualizados tus datos: si te mudaste hace poco o te reubicaste en el país, asegurate de que tus datos estén actualizados.

La importancia de aplicar el scoring cuanto antes

- Limitar tus consultas y solicitudes de crédito adicional: solicitar crédito muy seguido puede afectar negativamente tu score.

- Estar registrado para votar y aparecer en el padrón electoral: esto es fundamental para tu score crediticio porque les permite a los prestamistas verificar tu nombre y domicilio.

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