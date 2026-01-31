Qué significa el mal olor corporal y cuándo puede ser una señal de alerta
El mal olor corporal puede tener causas habituales, como el sudor o la alimentación, pero en algunos casos también puede ser una señal de alerta. Qué explica la medicina sobre este síntoma y cuándo conviene consultar a un especialista.
El mal olor corporal es una preocupación frecuente y, en la mayoría de los casos, está relacionado con factores cotidianos como la transpiración, las bacterias de la piel o ciertos hábitos alimentarios. Sin embargo, cuando el olor es persistente, intenso o aparece de manera repentina, puede generar dudas y encender señales de alarma.
Según la medicina, el cuerpo también comunica a través del olor, y en determinadas situaciones este síntoma puede estar vinculado a alteraciones hormonales, infecciones o enfermedades metabólicas. “Algunas enfermedades resultan en un olor característico que emana de diferentes fuentes en el cuerpo de un individuo enfermo”, explicó Mats Olsson, psicólogo experimental del Instituto Karolinska de Suecia.
El especialista señaló que el olor no solo proviene de la piel, sino también del aliento, la sangre y la orina, y que ciertas diferencias sutiles pueden revelar el estado de salud: “En promedio, las personas huelen más desagradable cuando están enfermas”.
Qué dice el mal olor corporal sobre nuestra salud, según la medicina
El diario Daily Mail publicó en un reportaje algunas pistas sobre qué puede estar ocurriendo, según cómo sea el olor y de dónde proceda.
Sudor
¿Tu sudor emite un olor desagradable y abrumador, como a basura podrida? La doctora Ann Nainan dice que el mal olor corporal podría ser simplemente una señal de que es necesario meterse pronto en la ducha y limpiarse la suciedad del día. Sin embargo, también existen otras posibles razones detrás del mal olor.
"El estrés y la ansiedad pueden estimular las glándulas sudoríparas, aumentando la transpiración y exacerbando el olor corporal", detalla.
"Usar ropa ajustada o sintética que no permita una ventilación adecuada también puede atrapar el sudor y las bacterias, contribuyendo al olor corporal, mientras que ciertos medicamentos o suplementos pueden alterar la química corporal y provocar cambios en el olor corporal como efecto secundario", agrega.
Olor a pescado
Un fuerte olor a pescado o desagradable proveniente de la vagina podría hacerte sentir increíblemente cohibida. Especialmente porque el olor puede ser tan fuerte que se puede detectar a través de la ropa.
La doctora Bailey dice es probable que el olor a pescado que viene de esa zona se deba a la vaginosis bacteriana (VB). "La VB es una infección vaginal común y recurrente entre las mujeres en edad reproductiva", dice.
"Ocurre cuando hay un desequilibrio de bacterias en la vagina. Cuando hay más bacterias dañinas que buenas en la vagina, puede ocurrir vaginosis bacteriana. Además del olor, otros síntomas de la VB incluyen dolor, picazón y ardor", agrega.
Orina
¿Te sorprende el olor de tu orina? A menudo hay razones simples para esto, sin embargo, potencialmente puede ser un signo de algo más grave.
La dieta y la hidratación pueden afectar la apariencia y el olor de la orina, al igual que las infecciones, los medicamentos y ciertas afecciones médicas.
"Cuando el cuerpo está deshidratado, la orina tiene un fuerte olor a amoníaco y tiene un color oscuro", dice la doctora Sushma Srikrishna, uroginecóloga consultora del London Bridge Hospital.
La orina maloliente podría deberse a una infección del tracto urinario. "Las infecciones urinarias tienden a ser más comunes en las mujeres porque sus conductos tienden a ser más cortos y permiten que las bacterias entren en la vejiga", dice Srikrishna.
"De hecho, la orina que tiene un fuerte olor a amoníaco o una orina con un olor ligeramente dulce suele ser el primer indicio de que se tiene una infección urinaria. La infección hace que la orina luzca turbia o con sangre y le produce una sensación de ardor al orinar, o un aumento de la frecuencia o el deseo de orinar", agrega.
Otras afecciones médicas que pueden provocar un olor extraño en la orina incluyen las ETS y la diabetes.
Mal aliento
Otro mal olor típico de nuestro cuerpo es el del aliento. Para comprobarlo, lame el interior de tu muñeca, espera diez segundos y huele. Si el olor es malo, es un indicador clave de que tienes mal aliento.
Las causas comunes del mal aliento persistente son la mala higiene bucal, así como la enfermedad de las encías, la deshidratación, el hambre o los problemas digestivos, un goteo posnasal o una infección de las amígdalas.
Olor a pies
Más típico aún es el mal olor de los pies. También conocido como bromhidrosis, es una condición caracterizada por un olor desagradable que emana de los pies, que suelen estar sudorosos o húmedos.
"Una de las causas principales es la sudoración excesiva, que crea un ambiente húmedo ideal para el crecimiento bacteriano", afirma Andrea Jones, podóloga principal de Feet Street Podiatry en Belfast. "Cuando las bacterias de la piel descomponen el sudor, producen compuestos malolientes que provocan mal olor", agrega.