Qué significa el mal olor corporal y cuándo puede ser una señal de alerta

"De hecho, la orina que tiene un fuerte olor a amoníaco o una orina con un olor ligeramente dulce suele ser el primer indicio de que se tiene una infección urinaria. La infección hace que la orina luzca turbia o con sangre y le produce una sensación de ardor al orinar, o un aumento de la frecuencia o el deseo de orinar", agrega.